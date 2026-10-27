Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 η σχολική γιορτή για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες τίμησαν την ιστορική αυτή ημέρα μέσα από ποιήματα, τραγούδια και δραματοποιήσεις, αναδεικνύοντας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο τα μηνύματα της ειρήνης, της ελευθερίας, της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Μέσα από τις εορταστικές δράσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά γεγονότα της ιστορίας μας, να κατανοήσουν την αξία της ελευθερίας και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από τη μουσική, τον λόγο και τη θεατρική έκφραση.

Η γιορτή ολοκληρώθηκε με μια όμορφη παρέλαση των μικρών μαθητών και μαθητριών στους δρόμους γύρω από το σχολείο, γεμίζοντας την περιοχή με παιδικές φωνές, χαμόγελα και περηφάνια.

Η ημέρα αποτέλεσε μια πολύτιμη παιδαγωγική εμπειρία, υπενθυμίζοντας πως η ιστορική μνήμη καλλιεργείται από την προσχολική ηλικία μέσα από βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Γιατί το σπουδαιότερο μήνυμα που μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας είναι πως η ειρήνη, η δημοκρατία και η ελευθερία αποτελούν πολύτιμα αγαθά που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου