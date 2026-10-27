Αίτημα σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση-διαχείριση παράτυπων μεταναστών ζητούν οι επικεφαλής της μειοψηφίας του δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας Γιάννης Γουλιδάκης και Θεοδόσης Καλαντζάκης. Με επιστολή τους προς το δήμαρχο Ιεράπετρας αναφέρουν:

Οι πρόσφατες πολυπληθείς και απανωτές αφίξεις παράτυπων μεταναστών στον Δήμο Ιεράπετρας, οι ανακοινώσεις μετά την επίσκεψη του Δημάρχου στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 23/10/2026 και οι δηλώσεις του Δημάρχου στις 26/10/2026 για εγκατάσταση του προσφερόμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκηνές. στέγαστρα κλπ) στον χώρο της ΑΓΡΕΞ, επιβάλει στην αντιπολίτευση να σας υπενθυμίσει ότι ως εκλεγμένος Δήμαρχος κ. Φραγκούλη, ηγείστε ενός Δημοτικού Συμβουλίου του οποίου δεν έχετε έως και σήμερα αποσπάσει την συναίνεση για τις απολύτως εσφαλμένες και παντελώς άστοχες μονομερείς σας αποφάσεις, για την περιφερόμενη από χωριό σε χωριό από σχολείο σε σχολείο, από αποθήκη σε αποθήκη, από την πλατεία μέσα σε ταβέρνα και από 16 Σεπτεμβρίου εως σήμερα στην ΑΓΡΕΞ , την δική σας έμπνευσης, κινητή οργάνωση υποδοχής και φιλοξενίας 4.387 παράτυπων μεταναστών μέχρι σήμερα.

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν σας εξουσιοδοτούμε να χειρίζεστε μονομερώς ένα θέμα πρωτίστως ΕΘΝΙΚΟ και εξαιρετικά πλέον τοπικό όπως εξελίχθηκε , επειδή η έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης από το 2025 μέχρι σήμερα είναι εμφανής, επειδή σηκώσατε τα χέρια ψηλά έτοιμοι να παραδοθείτε σε κάθε προτεινόμενη άνωθεν λύση, χωρίς την έκφραση άποψης του ανώτατου δημοκρατικού θεσμού, αυτήν του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του οποίου συνεχίζετε να ηγείστε ενώ μειοψηφείτε, σας καταθέτουμε το αίτημα της άμεσης σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου πριν την οποιαδήποτε μονομερή σας απόφαση που θα δεσμεύει τον ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ σε βάθος χρόνου.

Σκοπός της έκτακτης σύγκλησης.

1) Πλήρης αποσαφήνιση της θέσης του Δήμου συνολικά, ότι αντίκειται σε κάθε πρόταση η σκέψη για την δημιουργία οποιουδήποτε τύπου δομής είτε κλειστού τύπου Κ Ε Δ ή τύπου ΚΥΤ είτε τύπου ΑΓΥΙΑΣ ή ΑΘΑΝΑΤΩΝ, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 8 Ν. 4375/2016 (Α΄ 51), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157/04.09.2021), και ψηφίστηκε από την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

2) Η λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου κοινής αποδοχής ,παράτυπων μεταναστών για την προσωρινή τους φιλοξενία , μέσω κινητού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με μοναδικό σκοπό την αναγκαία και υποχρεωτική καταγραφή των μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα, τον υγειονομικό τους έλεγχο και την ταχύτερη δυνατόν μεταφορά τους σε κατάλληλους υφιστάμενους χώρους υποδοχής της χώρας. Ο χώρος αυτός θα προκύψει μέσα από τις προτεινόμενες θέσεις των παρατάξεων και των ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων.

Για την αντιπολίτευση οι επικεφαλής

ΓΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ