Η Microsoft προτείνει εθελούσια έξοδο σε περίπου 60.000 εργαζομένους σε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Βρετανία

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Η Microsoft προτείνει εθελούσια έξοδο σε περίπου 60.000 εργαζομένους σε ΗΠΑ, Καναδά, Ινδία και Βρετανία

by anatolh kim
27/10/2026
in Κόσμος
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H Microsoft προτείνει ένα νέο σχέδιο εθελούσιας εξόδου σε περίπου 60.000 εργαζόμενους στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο όμιλος, έξι μήνες μετά την εφαρμογή ενός πρώτου προγράμματος αυτού του είδους.

Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για ορισμένα τμήματα του ομίλου και αντιπροσωπεύει «έναν άλλον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού τους στις εξελισσόμενες ανάγκες», έγραψε η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Έιμι Κόλμαν σε μήνυμά της προς τους εργαζομένους, χωρίς να αναφέρει ρητά τη στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη που επηρεάζει τις επενδύσεις του ομίλου.

Η εταιρεία με έδρα το Ρέντμοντ (πολιτεία Ουάσινγκτον), η οποία απασχολούσε 223.000 εργαζομένους στα τέλη Ιουνίου, είχε προτείνει τον Απρίλιο ένα πρώτο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης σε περίπου 8.750 εργαζομένους στις ΗΠΑ.

Η νέα προσφορά απευθύνεται σε εργαζόμενους έως και τη βαθμίδα του αντιπροέδρου, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, ορισμένους υπαλλήλους στα κέντρα δεδομένων, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ.

Όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν αποζημιώσεις με όρους αντίστοιχους με εκείνους μιας συμβατικής απόλυσης, ενώ ο όμιλος αναμένει πολύ μικρότερη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε σύγκριση με εκείνο του Απριλίου, διευκρίνισε η εταιρεία στο AFP.

Το πρώτο πρόγραμμα που απευθυνόταν αποκλειστικά σε εργαζομένους των οποίων η ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας στην εταιρεία ανέρχονταν συνολικά σε τουλάχιστον 70 έτη, έγινε αποδεκτό από περίπου το ένα τρίτο των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είχε ανακοινώσει ο όμιλος τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις αυτές δεν αντικαθίστανται από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η Microsoft είχε ανακοινώσει επιβάρυνση ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Παράλληλα, ο όμιλος κατήργησε περίπου 4.800 θέσεις εργασίας στις αρχές Ιουλίου, αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του, έπειτα από την κατάργηση περισσότερων από 15.000 θέσεων το 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του, ο αριθμός των εργαζομένων του μειώθηκε κατά 5.000 μέσα σε ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου, για πρώτη φορά από το 2016. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διέθεσε 41 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις μόνο κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κυρίως για κέντρα δεδομένων και τα απαραίτητα μικροκυκλώματα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όμιλος, ο οποίος πρόκειται να ανακοινώσει την Τετάρτη τα οικονομικά αποτελέσματά του για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, προέβλεπε ότι οι επενδύσεις του κατά την περίοδο αυτή θα ξεπερνούσαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
www.real.gr

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