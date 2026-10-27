Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αθανασίου Κατσαγκόλη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940:

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μία από τις λαμπρότερες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το ιστορικό «ΟΧΙ» ενός ολόκληρου λαού απέναντι στον φασισμό και την υποταγή υπήρξε διαχρονικό σύμβολο θάρρους, ενότητας, ελευθερίας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Σήμερα, 86 χρόνια μετά, τιμούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν παραμένουν επίκαιρες και απαιτούν τη διαρκή υπεράσπισή τους.

Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητα, το μήνυμα της επετείου μας καλεί να αντιστεκόμαστε στην αδικία, στη βία, στον ρατσισμό και στη μισαλλοδοξία, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία, την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η Εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση αυτών των αξιών. Το σχολείο οφείλει να αποτελεί χώρο γνώσης, ελεύθερης σκέψης, δημοκρατικού διαλόγου και καλλιέργειας ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

Αγαπητά μας παιδιά,

Το δικό σας «ΟΧΙ» μπορεί να εκφράζεται καθημερινά απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας και αποκλεισμού, ενώ το δικό σας «ΝΑΙ» στη γνώση, στη συνεργασία και στον σεβασμό αποτελεί την ισχυρότερη παρακαταθήκη για ένα καλύτερο μέλλον.

Ας τιμήσουμε, λοιπόν, την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου όχι μόνο με την ανάμνηση των ιστορικών γεγονότων, αλλά κυρίως με τη δέσμευσή μας να διαφυλάττουμε τις αξίες που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές.

Γιατί η ιστορική μνήμη αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται συνείδηση, ευθύνη και πράξη.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!

Αθανάσιος Κατσαγκόλης

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου