Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Παράλληλα, με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη, το οποίο υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών βρέθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολίασε τόσο την πρόοδο των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη όσο και την υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά που θα δώσει μια λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.