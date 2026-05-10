Με δοξολογία που εψάλη στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος και επιμνημόσυνη δέηση μπροστά στο μνημείο των πεσόντων στην κεντρική πλατεία, εορτάστηκε το Σάββατο, η επέτειος της λήξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης 1941-44.

Τον πανηγυρικό της ημέρας ανέγνωσε ο πρώην Διευθυντής Δασών Λασιθίου, συγγραφέας Μανώλης Συλλιγάρδος.

Στεφάνια κατέθεσαν, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, της Περιφέρειας Κρήτης ο εντεταλμένος για θέματα Τουρισμού στο Ν. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας, του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Μπελούκας.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, κομμάτων, αντιστασιακών και εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων, σωματείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.α..

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ