Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δήμου, σας εύχονται το 2026 να αποτελέσει χρονιά προόδου και ανάπτυξης για το Δήμο μας και για όλους τους πολίτες.