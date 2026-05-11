Την ικανοποίησή του για την προκήρυξη 25 θέσεων ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στα νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη προκήρυξη κρίσιμων ιατρικών ειδικοτήτων που έχει γίνει στο νομό την τελευταία δεκαετία.

Όπως σημείωσε, η ενίσχυση των νοσοκομείων αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες λόγω και του τουρισμού.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι νέες θέσεις θα προσελκύσουν ιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν μόνιμα στο Λασίθι, αξιοποιώντας και τα πρόσθετα κίνητρα που παρέχονται.

Ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για την ανταπόκριση στις προτάσεις της Ενιαίας Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου.