Το πρώτο παιδί του 2026 γεννήθηκε σήμερα, 2 Ιανουαρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε στον κόσμο με καισαρική τομή και είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας.
