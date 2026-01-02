Το πρώτο παιδί του 2026 γεννήθηκε σήμερα, 2 Ιανουαρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε στον κόσμο με καισαρική τομή και είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας.