Οι 600+ εργαζόμενοι της Bluegr Hotels & Resorts την ανέδειξαν στη 2η θέση της δεκάδας των Best Workplaces™ Hellas 2026 και Best Workplaces™ for Women Hellas 2026, για τέταρτη και τρίτη συνεχή χρονιά αντίστοιχα. Το 2026, η διπλή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της εταιρείας ως εργοδότης πρώτης επιλογής, σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και προκλήσεις στη διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού.

Με έδρα την Κρήτη, η Bluegr Hotels & Resorts επενδύει έμπρακτα στους ανθρώπους της, με πρωτοβουλίες όπως προσωπικά bonus Αριστείας και Παραγωγικότητας για όλους τους εργαζομένους των ξενοδοχείων το 2025. Η εταιρεία καταγράφει αύξηση ύψους 20% στην προσέλκυση ανθρωπίνου δυναμικού και σταθερά υψηλό ποσοστό διατήρησης εργαζομένων που αγγίζει το 92% για το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το 80% αυτών προέρχεται από την Κρήτη, ενώ το 50% των ηγετικών θέσεων καλύπτεται από γυναίκες, στοιχεία που αποτυπώνουν τη στήριξη της εταιρείας στην τοπική κοινωνία και την ισότιμη εκπροσώπηση.

Την ίδια θετική εικόνα επιβεβαιώνουν και τα ευρήματα της έρευνας Great Place to Work®, του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα αξιολόγησης εργασιακής εμπειρίας. Η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων ανήλθε στο 87%, με το 96% να αναγνωρίζει σαφήνεια ρόλων και προσδοκιών, και το 90% τη συμβολή της εργασίας τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Σημαντικό επίσης είναι το ποσοστό των εργαζομένων (96%) που την θεωρεί κοινωνικά υπεύθυνη. Τέλος, στο πλαίσιο της Πολιτικής Διαφορετικότητας, Ισότιμης Μεταχείρισης και Συμπερίληψης (DE&I) και της πρωτοβουλίας B_U, το 92% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Η προσήλωση της Bluegr Hotels & Resorts στους ανθρώπους της στηρίζεται στην διαρκή ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται ετήσιες διαδικασίες αξιολόγησης απόδοσης και αξιολόγησης 360° για την ανατροφοδότηση και την ολοκληρωμένη αντίληψη της αποτελεσματικότητας κάθε εργαζόμενου. Με όχημα την Ακαδημία Bluegr Hotels & Resorts υλοποιείται ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης (ύψους 100 χιλ. ευρώ για το 2026) με προγράμματα e-learning, mentoring, calibration trainings, εκπαίδευση σε soft & hard skills, και ανάπτυξη ηγεσίας.

Σε δήλωσή της, η Βικτώρια Μιχαηλίδου, Chief People & Culture Officer της εταιρείας, αναφέρει: «Η αριστεία αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής μας, με τους ανθρώπους και τις Αξίες μας στο επίκεντρο. Στην Bluegr Hotels & Resorts επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωσή τους, καλλιεργώντας μια κουλτούρα υψηλών προδιαγραφών, που επιβεβαιώνεται από διακρίσεις σε θεσμούς εγνωσμένου κύρους, όπως τα Best Workplaces™ Hellas και τo EFQM Global Excellence Award. Παράλληλα, ενισχύουμε τις υποδομές μας στην Κρήτη με το PHAROS, επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ, που συνδυάζει υπηρεσίες logistics με σύγχρονους χώρους εργασίας και εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσωπικού.»

Η Bluegr Hotels & Resorts για πάνω από 60 χρόνια αποτελεί πρεσβευτή της αριστείας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες.

Με πολυτελή ξενοδοχεία σε Κρήτη – το Minos Beach Art Hotel, μέλος των Design Hotels και Marriott Bonvoy, τον προορισμό ολιστικής ευεξίας Minos Palace Resort και το οικογενειακό Candia Park Village, και Αθήνα – το boutique Life Gallery Athens Hotel, έχει κατακτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων πιστοποίηση Great Place to Work® για την υψηλή εργασιακή κουλτούρα της, και Διεθνές Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM 6 Διαμαντιών – EFQM Global Excellence Award.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία, η εταιρεία ανέπτυξε το 2025-26 το PHAROS. Σχεδιασμένο για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα όλων των ξενοδοχείων του ομίλου, το PHAROS αποτελεί πρότυπο έξυπνης διαχείρισης πόρων στον τομέα της φιλοξενίας και περιλαμβάνει επίσης εγκαταστάσεις διαμονής για τους εργαζομένους. Με την πεποίθηση πως φιλοξενία και πολιτισμός οφείλουν να είναι έννοιες αλληλένδετες, στηρίζει έμπρακτα και ενεργοποιεί μέσω του Ιδρύματος Γ & Α Μαμιδάκη πρωτοβουλίες για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα. https://www.bluegr.com/