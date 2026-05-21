Μια ξεχωριστή διαγενεακή συνάντηση γεμάτη συγκίνηση, ποίηση, μουσική και αγάπη πραγματοποιήθηκε σήμερα ανάμεσα στα μέλη του Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου της πόλης.

Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου επισκέφθηκαν τον χώρο όπου στεγάζεται το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τον υπεύθυνο της χορωδίας των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης κ. Γιώργο Φουλεδάκη και τα μέλη του Κέντρου έκαναν μια ιδιαίτερη μουσική αναδρομή σε τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθετών.

Στην συνάντηση αυτή ενώθηκαν αρμονικά οι φωνές των μελών της χορωδίας του Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου με αυτές των μαθητών της χορωδίας του 2ου Γυμνασίου δημιουργώντας μια όμορφη σύμπραξη που απέδειξε πως η μουσική δεν έχει ηλικία· έχει μόνο καρδιά. Και οι καρδιές όλων χτύπησαν στον ρυθμό της Άνοιξης.

Κάθε τραγούδι ξεχώρισε για τη μελωδία, την εκφραστικότητα και τη δύναμη των στίχων του. Οι φωνές των νεαρών χορωδών αλλά και των μελών του Κέντρου σε απόλυτη αρμονία με τη μουσική από το αρμόνιο της καθηγήτριας κ. Γιάννας Παπαδάκη που τους συνόδευσε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και ποιότητα.

Ήταν μια όμορφη συνύπαρξη κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά έδωσαν απλόχερα αγάπη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, την οποία και οι ίδιοι ανταπέδωσαν.

Η δράση υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, την συνεργασία της εκπαιδευτικού κ. Γιάννας Παπαδάκη και του υπεύθυνου της χορωδίας του Κέντρου κ. Γιώργου Φουλεδάκη με την συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του δήμου Αγίου Νικολάου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ειρήνη Νικητάκη, Έλλη Διαμαντάκη, Όλγα Κοδκερίφου Όλγα, η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του δήμου κ. Νικολέτα Τσάκωνα και οι κοινωνικοί λειτουργοί Δήμητρα Ψύλλου και Νίκος Αντωνού.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση σιγοτραγούδησαν γνώριμα για αυτούς τραγούδια και στο τέλος της συνάντησης χάρισαν το πιο θερμό τους χειροκρότημα στους μαθητές επιβεβαιώνοντας πως τέτοιες συναντήσεις αποτελούν πραγματική γιορτή ψυχής.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές, μαθήτριες και στους καθηγητές τους για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία. (Από το γραφείο τύπου του δήμου)