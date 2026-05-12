Σε κακούργημα απόπειρας ανθρωποκτονίας – αντί της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών που είχε αρχικά απαγγελθεί – αναβαθμίστηκε από το δικαστήριο η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει πλέον ο ένας εκ των δύο αδελφών κτηνοτρόφων που πρωταγωνίστησαν σε πρόσφατο αιματηρό περιστατικό στην Κριτσά. Επιτέθηκαν, στις 23 Απριλίου, στην περιοχή της Κουτάραντου Κριτσάς, ο ένας με μαγκούρα και ο άλλος με μαχαίρι, σε τρίτο, 36χρονο κτηνοτρόφο, προκαλώντας του τραύματα στην κοιλιά και στον δεξί ώμο. Ως λόγος της διένεξης, είχε αναφερθεί η καταπάτηση εκτάσεων, τις οποίες νέμονταν το θύμα, μέσα από τις οποίες διήλθαν τα ζώα των επιτιθεμένων, χωρίς την άδειά του. Με τον καυγά άναψαν τα αίματα και εξελίχθηκε σε αιματηρό επεισόδιο.

Τα δύο αδέλφια 27 και 34 ετών μαζί με τη μητέρα τους, είχαν συλληφθεί στις 23 Απριλίου με τη διαδικασία του Αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση. Η μητέρα και ο ένας γιος, κατόπιν της προανάκρισης είχαν αφεθεί ελεύθεροι, γιατί έλειπε από το φάκελο της υπόθεσης παράβολο για τα αδικήματα απλής σωματικής βλάβης και εξύβρισης.

Οι κατηγορίες

Την Παρασκευή στο δικαστήριο αντί του κατηγορουμένου, εμφανίστηκε ο πατέρας του, που ζήτησε από το δικαστήριο την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης του γιού του. Αλλά η απόφαση της έδρας ήταν καταπέλτης!

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο δικηγόρος του θύματος Γιώργος Αθάνατος, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή, αναβάθμισε την κατηγορία σε επικίνδυνη απόπειρα ανθρωποκτονίας και παρέπεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειές του. Ο κατηγορούμενος που επέφερε τα τραύματα με μαχαίρι παραπέμπεται για κύρια ανάκριση, κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα! Εισαγγελέας και Ανακρίτρια θα αποφασίσουν, όταν παρουσιαστεί ο κατηγορούμενος ενώπιών τους για δεύτερη φορά και απολογηθεί, αν θα συλληφθεί και θα κρατηθεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος και αν του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, μέχρι τη δίκη του. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης θα αξιολογηθεί εκ νέου ο ρόλος και του δεύτερου γιού και της μητέρας στο συμβάν και αν θα τους καταλογιστούν συγκεκριμένες ευθύνες.

Όπως είπε ο δικηγόρος του, η υγεία του θύματος εξελίσσεται ομαλά, αλλά μεταβαίνει στο νοσοκομείο κατά διαστήματα για αλλαγές προς αποκατάσταση των τραυμάτων, στα οποία υπέστη χειρουργική επέμβαση.

Το αιματηρό περιστατικό μεταξύ των κτηνοτρόφων της περιοχής έχει συνταράξει την τοπική κοινωνία.

Φόβος στην ύπαιθρο

Η ανομία που επικρατεί στην ύπαιθρο και η εγκληματικότητα που αποδίδεται στην παραβατική συμπεριφορά μερίδας κτηνοτρόφων, έχει μόνιμα εγκαταστήσει την απειλή και το φόβο, εμποδίζοντας τους κάτοχους των εκτάσεων να βρουν το δίκιο τους, να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Οι περιουσίες καταστρέφονται ή «απαλλοτριώνονται»…

Η συγκεκριμένη δε περίπτωση αφορά κτηματικές διαφορές μεταξύ κτηνοτρόφων… Κι ενώ μέχρι σήμερα το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» περιοριζόταν σε υλικές φθορές (ανατινάξεις υποστατικών, ζωοκλοπή, εκτεταμένη ζωοκτονία κλπ.), στην προκειμένη περίπτωση το έγκλημα μετατίθεται σε άλλο επίπεδο, που σχετίζεται πλέον με κατά μέτωπον επίθεση με τραυματισμό που βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ