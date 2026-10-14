Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου για τη διοργάνωση ενημερωτικής ομιλίας με θέμα «Η Διατροφή στην Τρίτη Ηλικία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον χώρο του Κ.Α.Π.Η. Αγίου Νικολάου με ομιλήτρια τη Διατροφολόγο – Διαιτολόγο, κ. Χαρά Τυμπακιανάκη.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η έγκυρη ενημέρωση των ηλικιωμένων συμπολιτών μας γύρω από τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής. Μέσα από την ομιλία, οι παρευρισκόμενοι θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για τη θωράκιση της υγείας τους, την πρόληψη παθήσεων και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους καθημερινά.

Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών μας θα είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς.