Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ε.Ο.Σ. Λασιθίου να συν-περπατήσουμε στα όμορφα καλντερίμια του κάμπου της Φουρνής στο Άνω Μεραμπέλλο, χώρο που αποπνέει θρησκευτική ευλάβεια λόγω των πολλών εντυπωσιακών παλιών μοναστηριών της περιοχής και στον οποίο υπάρχει σχεδιασμός να αναπτυχθούν γιγάντιες ανεμογεννήτριες!

Η πεζοπορία μας ξεκίνησε λίγο πιο έξω απ’ το Καστέλλι Φουρνής, όπου μαζεύτηκαν καμιά τριανταριά νοματαίοι, μέλη και φίλοι των δυο συλλόγων κι αφού πρώτα μεταφέραμε αυτοκίνητα στην άλλη άκρη της διαδρομής, που δεν ήταν κυκλική, αρχίσαμε οργανωμένα την πεζοπορία.

Το «Άγιο Όρος» της Κρήτης

Περπατώντας στον εύφορο κάμπο της Φουρνής, περιοχής με μεγάλη ακμή στα τέλη της Ενετοκρατίας, καθώς τότε αποτελούσε διοικητικό και οικονομικό κέντρο, περνάμε με τη σειρά από τους παρακάτω θρησκευτικούς χώρους, για τους οποίους η περιοχή ονομάζεται και «Άγιο Όρος της Κρήτης»:

Πρώτα-πρώτα από τη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κέραμο της Φουρνής, χτισμένη σε ειδυλλιακό περιβάλλον ανάμεσα σε πεύκα και κυπαρίσσια, με περίφραξη, για να προστατεύεται από τα ζώα. Η εκκλησία χρονολογείται από το 1.644 μ.Χ. και φέρει παλιό οχυρωματικό τείχος τριγύρω. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Παναγίας της Κεραπολίτισσας, όπου εκτός της εκκλησίας διασώζονται κι άλλοι βοηθητικοί χώροι, αλλά και το -αναστηλωμένο σήμερα- Δημοτικό Σχολείο που χρονολογείται απ’ τα τέλη της Τουρκοκρατίας και θεωρείται ένα από τα παλιότερα στην Κρήτη. Μετά θα κατευθυνθούμε προς τον σχεδόν εγκαταλελειμμένο οικισμό Συμέρσο με σκοπό να επισκεφτούμε τον ιερό ναό του Αγίου Αντωνίου κοντά σε αυτόν (παλιότερα αντρική Μονή) και το ξωκλήσι της Αγίας Βαρβάρας (παλιότερα γυναικεία Μονή) και τα δύο του 16ου αιώνα.

Στη συνέχεια περνάμε από το χωριό Καρύδι Νεάπολης, το οποίο λόγω της ημέρας έχει κάποια κινητικότητα. Χαιρετάμε τις οικογενειακές παρέες που περιμένουν να μαζευτούν γύρω απ’ το κυριακάτικο φαγητό και συνεχίζουμε για τις πιο γνωστές Μονές της περιοχής. Πρώτα απ’ όλα αυτήν του Τιμίου Σταυρού Καρδαμούτσας (μοναστηριακό συγκρότημα με διάφορες οικοδομικές φάσεις από τον 15ο ως τον 18ο αιώνα), το οποίο δυστυχώς βρήκαμε κλειστό, ωστόσο το έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν κατόπιν συνεννόησης με τον ιερέα. Και τέλος θα τερματίσουμε στην Ιερά Μονή Αρετίου, που έχει αναστηλωθεί και σήμερα λειτουργεί κανονικά, ενώ ο περιφραγμένος χώρος της είναι πολύ προσεγμένος, νοικοκυρεμένος και τακτικός. Εδώ έχουμε αφήσει και τα αυτοκίνητά μας κι έτσι μετά την φωτογράφισή μας θα αποχωρήσουμε άλλοι για τις εργασίες τους κι άλλοι για μια μπυρίτσα ως είθισται!

Ο κάμπος της Φουρνής

Πέρα από τα θρησκευτικά μνημεία, η περιοχή του κάμπου της Φουρνής είναι ένας χώρος εξαιρετικός για περπάτημα, καθώς δεν έχει μεγάλες υψομετρικές, διαθέτει ως επί το πλείστον καλοδιατηρημένα καλντερίμια και οι διαδρομές είναι σηματοδοτημένες ευκρινώς από τη Δ.Α.Ε.Α.Ν. και τον Γιώργο Ανδρουλάκη –ο οποίος μας έκανε σήμερα την τιμή να περπατήσει μαζί μας. Εκτός απ’ τα μνημειακά καλντερίμια, άλλο χαρακτηριστικό του Άνω Μεραμπέλλου είναι οι μεγάλες δεξαμενές είτε κυκλικές είτε ορθογώνιες: σε μια περιοχή κυρίως ξερική η συλλογή νερού της βροχής αποτελούσε ανάγκη επιβίωσης!

Όλος σχεδόν ο κάμπος είναι φυτεμένος με ελιές, φορτωμένες φέτος, ενώ κι ο κτηνοτροφικός παράγοντας δίνει δυναμικό παρόν και δεν ήταν λίγες οι βουκολικές σκηνές που απολαύσαμε σήμερα. Προς μεγάλη μας έκπληξη, εξαιτίας των τελευταίων βροχοπτώσεων, είχαν ξεμυτίσει και τα πρώτα βρώσιμα χόρτα, καθώς και κάποια μανιταράκια, ενώ και οι χοχλιοί στους θάμνους κάνανε αισθητή την παρουσία τους. Από λουλουδάκια τώρα πλήθος οι ασκελετούρες (φυτό, που η παράδοση θέλει να είναι δείκτης του επερχόμενου χειμώνα), αλλά και τα μικροσκοπικά μοβ prospero autumnale, που όπως δηλώνει το όνομά τους είναι άνθη της εποχής. Τα ξερόχορτα και οι αγκάθες στραφτάλιζαν στο δυνατό φως του ήλιου –ήταν πολύ ζεστή μέρα σήμερα, καθώς επικρατούσε πλήρης άπνοια!

Οι ανεμογεννήτριες

Σε αυτόν τον ιστορικό τόπο με τον έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα σχεδιάζεται η τοποθέτηση μεγάλων ανεμογεννητριών με το νέο χωροταξικό. Όχι βέβαια στον κάμπο, που όσες φορές έχουμε περάσει, επικρατεί άπνοια, αλλά στους γειτονικούς λόφους που έχοντας μέτωπο στη θάλασσα είναι εκτεθειμένες στον βοριά – υπάρχουν εξάλλου και αρκετά ερείπια παλιών ανεμόμυλων σε αυτούς. Καλό θα ήταν η τοπική κοινωνία να αντιδράσει, έτσι ώστε να διασωθεί και κάτι από την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα για την βολή μας και τις ανάγκες μας, βρε παιδιά!

Απολογισμός

Όσον αφορά την πεζοπορία μας κάναμε χαλαρά γύρω στα 11 χλμ με 400 υψομετρική κι ευχαριστούμε θερμά τον αρχηγό μας, Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Σ. Λασιθίου και της Ε.Ο.Ο.Α., Γιάννη Σπυριδάκη. Καλές και ασφαλείς πεζοπορίες και για τους δυο Συλλόγους!!!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιάννης Σπυριδάκης (Ε.Ο.Σ. Λασιθίου)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Πάγκαλος, Μαρία Μετζογιαννάκη, Μόνικα Ότεν