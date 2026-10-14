Μια βραδιά με τον αγαπημένο μας Καραγκιόζη και τις περιπέτειές του περιμένει μικρούς και μεγάλους στο 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου!



Ο Ανδρέας Τυμπακιανάκης είναι καραγκιοζοπαίχτης, μουσικός και μαζί με την Γεωργία Κασαπάκη, ηθοποιό και βοηθό καραγκιοζοπαίχτη και μέσα από τον Θίασο «Ονείρων Σκιές», έρχονται στην Πλαζ ΕΟΤ για να παρουσιάσουν την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης Γιατρός».



Μια ευκαιρία να συναντηθούμε μικροί και μεγάλοι μπροστά στον μπερντέ, να γελάσουμε με τις περιπέτειες του Καραγκιόζη και να γνωρίσουμε από κοντά μια τέχνη που συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.



Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρες 19:30–20:30 στην Πλαζ ΕΟΤ.

Για μικρούς και μεγάλους.

Είσοδος ελεύθερη, η ελεύθερη εισφορά σας στηρίζει την διοργάνωση του φεστιβάλ.



4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

«Η Τέχνη της Αντίστασης»

Από τη Δημιουργία στην Ελευθερία