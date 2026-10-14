Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μέσω της κοινωνικής λειτουργού Κατερίνας Σ. Πλατή, απευθύνει μήνυμα στήριξης στους κατοίκους που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και απώλειες.

Τονίζεται η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των πληγέντων, οι οποίοι καλούνται να μην αντιμετωπίζουν μόνοι τους τη θλίψη, τον θυμό και την αγωνία για το μέλλον. Η Κοινωνική Υπηρεσία είναι διαθέσιμη για να τους ακούσει και να τους στηρίξει, ενώ λειτουργεί όλο το 24ωρο και δωρεάν η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης 10306.

Το μήνυμα καταλήγει με έκκληση για αλληλεγγύη και αλληλοστήριξη, υπογραμμίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος απέναντι στις συνέπειες της καταστροφής. Το δελτίο τύπου αναφέρει: Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες,

Οι ώρες που περνά ο τόπος μας είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η πρόσφατη πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε τις περιουσίες σας και την καθημερινότητα όλων σας. Γνωρίζουμε καλά ότι βρίσκεστε αντιμέτωποι με σοβαρές υλικές καταστροφές, έχοντας χάσει τους κόπους μιας ζωής μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές τις στιγμές , ξέρουμε ότι μέσα σας επικρατεί ένας μεγάλος θόρυβος. Το σοκ, ο θυμός, η θλίψη , η αγωνία για το αύριο είναι συναισθήματα που μπορεί να σας κατακλύζουν. Ως μοναδική Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου μας, θέλω να ξέρετε ότι δεν είμαι εδώ μόνο για να σας βοηθήσω να συμπληρώσετε χαρτιά κλπ.. Είμαι εδώ για να σας ακούσω.

Στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας μπορείτε να έρθετε να μοιραστείτε το βάρος που νιώθετε. Το να κλάψετε, το να νιώθετε απελπισία και θυμό είναι απόλυτα φυσιολογικό. ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ. Αν αισθάνεστε ότι «πνίγεστε» το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό , ενώ μπορείτε να καλείτε όλο το 24ωρο εντελώς δωρεάν στην γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 10306.

Επειδή οι ανάγκες σας είναι μεγάλες και το ψυχολογικό φορτίο στην παρούσα φάση είναι πολύ βαρύ, δεν πρέπει κανείς να μένει μόνος. Η αλληλεγγύη είναι η μόνη απάντηση στην καταστροφή, η οποία σας πλήγωσε αλλά δεν θα σας λυγήσει . Μέσα στην λάσπη και την απώλεια , η μεγαλύτερη περιουσία που απέμεινε είναι ο ένας για τον άλλο.

Με τιμή