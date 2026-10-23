Αγαπητά μέλη και αγαπητοί φίλοι,
Η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου σας προσκαλεί στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 17:00, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου.
Στη συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της δράσης της Ένωσης, ενώ θα συζητηθεί η πορεία και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεών μας.
Παράλληλα, καλούμε τα μέλη της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη διοίκησή της να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή και η διάθεση για προσφορά είναι πολύτιμες για τη συνέχιση και την ενίσχυση του έργου μας. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Επισυνάπτουμε την πρόσκληση με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Η παρουσία σας είναι σημαντική. Με τη συμμετοχή, τις ιδέες και τη στήριξή σας, συνεχίζουμε όλοι μαζί την προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με ισότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Σας περιμένουμε και σας καλούμε να γίνετε ενεργό μέρος της κοινής μας προσπάθειας!
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου