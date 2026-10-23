Η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου σας προσκαλεί στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 17:00, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου.

Η Ένωση Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Επαρχίας Μεραμπέλλου σας προσκαλεί στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 17:00, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Λασιθίου.

Στη συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της δράσης της Ένωσης, ενώ θα συζητηθεί η πορεία και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεών μας.

Στη συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της δράσης της Ένωσης, ενώ θα συζητηθεί η πορεία και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεών μας.