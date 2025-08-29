Με την «Γιορτή του Ξυνόχοντρου» στον Ανδριανό, την έκθεση γλυπτικής του Tomor Meraj στο «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου, την παράσταση του θεάτρου Σκιών στο Βραχάσι, την συναυλία του Παγκρήτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής στην Λίμνη της πόλης, την μουσικοθεατρική παράσταση του Λουδοβίκου των Ανωγείων στην βρύση της Κριτσάς (1ο Φεστιβάλ Κρηνών),την Έκθεση Τέχνης Χειροτεχνίας – Φωτογραφίας της Barbara May στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου», το παραδοσιακό γλέντι στα Μέσα Λακώνια, και τις προβολές των ταινιών στα κινηματοθέατρα «Χριστίνα» και «Δρήρος» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, φορείς και σωματεία της περιοχής.

Συνοπτικά οι εκδηλώσεις από Σάββατο 30 Αυγούστου έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 είναι οι εξής :

Γιορτή Ξυνόχοντρου στον Ανδριανό – Σάββατο 30 Αυγούστου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΟΡΗΤΕΣ» διοργανώνει το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 την «Γιορτή Ξυνόχοντρου» στον Ανδριανό.

Συμμετέχουν : ο Νίκος Γωνιανάκης με το συγκρότημα του – «Το Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού.

Ώρα : 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση Γλυπτικής του Tomor Meraj – Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου

Μέχρι το Σάββατο 30 Αυγούστου θα διαρκέσει η έκθεση Γλυπτικής του Tomor Meraj που διοργανώνει Δήμος Αγίου Νικολάου στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για την 4η προσωπική έκθεση του καλλιτέχνη στην οποία φιλοξενούνται έργα από ξύλο και κρύσταλλο- πέτρες στην φυσική τους κατάσταση (χρώμα- σχήμα).

Η έκθεση θα είναι ανοικτή από τις 11:00 – 14:00 και από 17:00 – 22:00.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Είσοδος ελεύθερη

Παράσταση θεάτρου Σκιών στο Βραχάσι – Σάββατο 30 Αυγούστου

Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραχασίου θα παρουσιαστεί η παράσταση του θεάτρου Σκιών (Κυριάκος) «Ο Καραγκιόζης ψαράς»

Ο γνωστός καλλιτέχνης του θεάτρου σκιών θα προσφέρει χαρά και γέλιο στους μικρούς φίλους με ξεκαρδιστικές ιστορίες του πολυαγαπημένου καραγκιόζη.

Ώρα : 20:30

Είσοδος Ελεύθερη

Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής – Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής πραγματοποιεί μια μοναδική συναυλία την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Στη γραφική Λίμνη Αγίου Νικολάου συναντώνται άνθρωποι που έχουν βιώσει, πιστέψει κι ακολουθήσει πιστά την μουσική της Κρήτης μας. Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει με τρόπο μοναδικό στην ιστορία και το πολιτισμό του τόπου μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα κοινό στόχο: την Κρητική μουσική παράδοση.

Λίμνη Αγίου Νικολάου

Ώρα :21:00

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Αγίου Νικολάου

1ο Φεστιβάλ Κρηνών – Λουδοβίκος των Ανωγείων / Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Το «1o Φεστιβάλ Κρηνών» συνεχίζει το ταξίδι του στην βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων «Στο καλντερίμι της Μνήμης» την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά…μια χαμηλόφωνη μουσικοθεατρική παράσταση στις μνήμες της καταγωγής μας. Μια ξενάγηση στα βαθιά συναισθήματα του έρωτα και του θανάτου στο καλντερίμι της κρήνης.

Συμμετέχουν : Δημήτρης Καραμούζας (κιθάρα), Σοφία Μαυρογενίδου (φλάουτο), Μαρίνα Δακανάλη (τραγούδι), Στέλλα Σειραγάκη (τραγούδι), Εμμανουέλα Μαριούλα (ηθοποιός). Θεατρικός μονόλογος : Κλυταιμνήστρα.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου. Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς «ΛΑΤΩ».

Ώρα 20:00

Art Craft exhibition – «Ειρηνοδικείο» Αγίου Νικολάου 5 – 8 Σεπτεμβρίου

Στο κτίριο του «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου θα φιλοξενηθεί από την Παρασκευή 5 έως την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου η έκθεση Τέχνης – Χειροτεχνίας και Φωτογραφίας της Barbara May.

Η καλλιτέχνιδα που ζει στην Νεάπολη, έχει δημιουργήσει ήδη από το 2022 – Χώρο Τέχνης για τους ξένους που ζουν στο Λασίθι. Στα έργα της χρησιμοποιεί νερομπογιές ενώ ζωγραφίζει επίσης με ακρυλικά και παστέλ.

Την αγάπη της για την ζωγραφική όπως η ίδια δηλώνει την οφείλει στον αρχιτέκτονα πατέρα της που της ενέπνευσε το ενδιαφέρον για την Τέχνη.

Συμμετέχει σε πολλές φιλανθρωπικές δράσεις που γίνονται για την στήριξη συνανθρώπων μας αλλά και αδέσποτων ζώων.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 11:00 – 14:00 & από τις 18:00-20:00.

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Μέλη Συλλόγου Αλλοδαπών Αγίου Νικολάου «INCO»

Παραδοσιακό κρητικό γλέντι στα Μέσα Λακώνια – Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η Ομάδα Καλαθοσφαίρισης σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Νικολάου, διοργανώνουν ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι, στο δημοτικό σχολείο Μέσα Λακωνίων με τους Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη.

Είσοδος: 10 ευρώ

Ώρα : 21:00

Προβολές ταινιών στον κινηματογράφο «Χριστίνα» στον Άγιο Νικόλαο και στο θερινό κινηματοθέατρο «Δρήρος» στην Νεάπολη

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

«Ακόμα πιο απίστευτη Παρασκευή» (Οικογενειακή κωμωδία)

Είκοσι χρόνια μετά την «κρίση ταυτότητας» που πέρασαν οι Τες και η Άννα, η δεύτερη έχει πλέον αποκτήσει μια κόρη και σύντομα θα αποκτήσει και μία θετή.

Καθώς παλεύουν με τις μυριάδες προκλήσεις που προκύπτουν από την ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα ανακαλύπτουν ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δυο φορές, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει…

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 30/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 51 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/freakier- Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ:

friday-6/

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

«Ταιριάζουμε;» (Ρομαντική κομεντί)

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχικαι τόσο ιδανικό πρώην της.

Ώρα προβολής (21:00)

Κυριακή 31/08

Δευτέρα 01/09

Τετάρτη 03/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 57 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/materialists/ Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ:

Θερινό Κινηματοθέατρο «ΧΡΙΣΤΙΝΑ» – Άγιος Νικόλαος

Με την ταινία: «Mulholland Dr.»συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η «Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου» σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

«Mulholland Dr.» (κοινωνικό δράμα)

Ακόμα αμόλυντη από τις ψεύτικες υποσχέσεις της αδηφάγου κινηματογραφικής βιομηχανίας, μια νεαρή ηθοποιός έρχεται να βρει την τύχη της στο πολυσύχναστο, ηλιόλουστο Χόλιγουντ. Ανυπόμονη να ανοίξει τα φτερά της, η Μπέτι μετακομίζει στο ακριβό διαμέρισμα της θείας Ρουθ. Εκεί θα συναντήσει μια όμορφη γυναίκα που έχει γλιτώσει από ένα τροχαίο ατύχημα, χάνοντας όμως εντελώς τη μνήμη της, εκτός από κάποιες εκλάμψεις ονομάτων και λέξεων. Στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει, η Μπέτι θα βυθιστεί σε έναν παράδοξο κόσμο, όπου πραγματικότητα και όνειρα μπερδεύονται αξεδιάλυτα.

Ώρα προβολής (21:00)

Τρίτη 02/09

Διάρκεια: 2 ώρες & 26 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 15 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/mulholland-dr/ Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ:

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» – Νεάπολη

«Στρουμφάκια: Η Ταινία» (ταινία κινουμένων σχεδίων – μεταγλωττισμένο)

Οι μοχθηροί μάγοι Δρακουμέλ και Φρικουμέλ απαγάγουν τον Μπαμπα-στρουμφ, και είναι στο χέρι της Στρουμφίτας να ηγηθεί της στρουμφο-παρέας σε μία αποστολή διάσωσης στον πραγματικό κόσμο. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Ώρα προβολής (18:00)

Σάββατο 30/08

Κυριακή 31/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 29 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους (Μεταγλωττισμένο)

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/smurfs-the-movie-driros/ Κλείστε online το εισιτήριό σας εδώ:

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» – Νεάπολη

«Ο Νόμος Του Μέρφυ» (κοινωνική κωμωδία)

Έπειτα από ένα ατύχημα, η Μαρία Αλίκη, μια αποτυχημένη ηθοποιός σε αναζήτηση μεγάλων ρόλων, εισέρχεται σε μία πραγματικότητα όπου καλείται να παίξει όλους τους πιθανούς ρόλους που θα μπορούσε να της έχει χαρίσει η ζωή, αν είχε κάνει διαφορετικές επιλογές. Πού βρίσκεται; Ονειρεύεται, πέθανε ή λιποθύμησε;

Προσπαθώντας να καταλάβει τι της συμβαίνει, αλλά και να βρει την έξοδο προς την αληθινή ζωή της, η Μαρία Αλίκη βλέπει τον εαυτό της να προσπαθεί να χωρέσει σε ρόλους που μοιάζει να έχουν σχεδιάσει άλλοι για εκείνη. Πώς μπορεί να γυρίσει πίσω; Κυρίως όμως: θέλει να γυρίσει πίσω; Υπάρχει κάτι που αγαπάει στη ζωή της;

Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με πολλά ευτράπελα, η Μαρία Αλίκη θα αναμετρηθεί με τον εαυτό της και θα κληθεί να απαντήσει επί της ουσίας “To be or not to be ?”. Σε τελική ανάλυση, ποια είναι πραγματικά η Μαρία Αλίκη και πώς μπορεί να βρει την έξοδο για να επιστρέψει στη ζωή;

Ώρα προβολής (21:00)

Σάββατο 30/08

Κυριακή 31/08

Διάρκεια: 1 ώρα & 55 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Γενική Είσοδος: 5€