Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγίου Νικολάου ενέκρινε το 2ο και το 3ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Αγίου Νικολάου για το 2026, προχωρώντας στην κατακύρωση της υπηρεσίας.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΚΤΑΙΑ Ν Α Κ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά 83.585,94 ευρώ προ ΦΠΑ.

Η προσφορά είχε κριθεί πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ στη συνέχεια ελέγχθηκαν και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία. Η αρμόδια επιτροπή διαπίστωσε ότι ήταν πλήρη και εισηγήθηκε την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στην «ΑΚΤΑΙΑ».