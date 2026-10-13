Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026.

Ενόψει των εν λόγω επικείμενων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Καλούμε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες του Δήμου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας:

– Μην διασχίζετε ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα.

– Αποφύγετε τη στάθμευση οχημάτων κοντά σε ρέματα, χειμάρρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων.

– Φροντίστε για τον καθαρισμό υδρορροών, αυλάκων και σημείων απορροής υδάτων στους ιδιωτικούς σας χώρους, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

– Ασφαλίστε αντικείμενα σε αυλές, μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους που ενδέχεται να παρασυρθούν από ισχυρούς ανέμους ή νερά.

– Περιορίστε τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων και αποφύγετε την παραμονή κοντά σε δέντρα και κλαδιά που ενδέχεται να πέσουν.

– Μην πλησιάζετε πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχουν έρθει σε επαφή με νερό.

– Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και παρακολουθείτε τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΜΥ, της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε άμεσα τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου βρίσκεται σε ετοιμότητα με το προσωπικό, τα συνεργεία και τα διαθέσιμα μηχανήματά του, προκειμένου να παρέμβει όπου απαιτηθεί, και θα ενημερώνει άμεσα τους πολίτες για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η πρόληψη, η προσοχή και η υπεύθυνη στάση όλων μας είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δήμου Αγίου Νικολάου

Στερεός Ατσαλάκης