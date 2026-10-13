Κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της 52χρονης γυναίκας που συνελήφθη στη Χερσόνησο, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης, σχεδόν 2.000 τσιγαριλίκια και φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό ως «αέριο γέλιου».

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των αρχών και, μετά την άσκηση της δίωξης, παραπέμπεται στον Ανακριτή, ενώ η απολογία της έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, έπειτα από έρευνες στην κατοικία, την επιχείρηση και αποθηκευτικούς χώρους που συνδέονται με την 52χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.082 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), 1.934 τσιγαριλίκια, εκ των οποίων 1.330 ήταν συσκευασμένα και 604 αυτοσχέδια, καθώς και 14 φιάλες υποξειδίου του αζώτου και 250 μπαλόνια χρήσης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.