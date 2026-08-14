Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Τροχαία Αγίου Νικολάου τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Το σύνολο της διαθέσιμης δύναμής της βρίσκεται επί ποδός, καθώς η αυξημένη έξοδος, η κορύφωση της τουριστικής περιόδου, αλλά και τα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις των ημερών δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις στο οδικό δίκτυο.

Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης κάλεσε όσους πρόκειται να φύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο να κινηθούν με ασφάλεια, σημειώνοντας ότι το κυκλοφοριακό είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο αυτή την περίοδο.

Η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και φιλοξενεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι αυξημένη. Την κατάσταση επιβαρύνουν και οι εργασίες που πραγματοποιούνται στον ΒΟΑΚ, οι οποίες προκαλούν καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Για τον λόγο αυτό, ο Διοικητής της Τροχαίας συνέστησε στους πολίτες να είναι «οπλισμένοι με υπομονή», ώστε οι μετακινήσεις των ημερών να γίνουν ομαλά και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στις οικίες τους μετά τις γιορτινές ημέρες.

Προσοχή στους πεζούς προς την Ιερά Μονή Φανερωμένης

Ο Διοικητής της Τροχαίας αναφέρθηκε επίσης στους πολλούς πιστούς, που αυτές τις ημέρες κινούνται πεζή στους δρόμους με κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, την Ιερά Μονή Φανερωμένης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όπως είπε, στο τμήμα μετά το Καλό Χωριό, όπου υπάρχουν επικίνδυνες στροφές. Όσοι κινούνται πεζή κατά τις βραδινές ώρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν φωσφορούχα γιλέκα και φακούς, ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τους διερχόμενους οδηγούς και να μην κινδυνεύσει κανείς.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ