Σημαντική ταλαιπωρία και έντονος εκνευρισμός επικρατεί στην περιοχή του Επάνω Μεραμπέλλου, καθώς η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εξελίσσεται σε δοκιμασία για τους κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών.

Ενώ η αρχική εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, η οποία έπληξε από τις 11:15 το πρωί της Παρασκευής περιοχές όπως η Νεάπολη, η Ελούντα και η Πλάκα λόγω βραχυκυκλώματος, φάνηκε να αποκαθίσταται από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική για την ευρύτερη περιοχή.

Το πρόβλημα παραμένει οξύτατο στις περιοχές πάνω από την Πλάκα, στον άξονα από τον Βρουχά μέχρι και τον Σχινιά. Όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι στο anatolh.com, μέχρι και αργά το απόγευμα, η κατάσταση παραμένει ανυπόφορη. Η ηλεκτροδότηση δεν έχει σταθεροποιηθεί, με το ρεύμα να επανέρχεται κυριολεκτικά για ένα πεντάλεπτο και στη συνέχεια να κόβεται ξανά.

Αυτή η συνεχής επαναφορά και διακοπή της τάσης όχι μόνο παραλύει κάθε επαγγελματική και καθημερινή δραστηριότητα των κατοίκων, αλλά προκαλεί τεράστια ανησυχία για σοβαρές ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμό. Η αγανάκτηση έχει χτυπήσει «κόκκινο», με τους πολίτες, εγκλωβισμένους στην αδυναμία να λειτουργήσουν, να απαιτούν την άμεση και οριστική παρέμβαση των συνεργείων για να μπει τέλος σε αυτή την απαράδεκτη ταλαιπωρία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ