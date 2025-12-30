Αγαπητοί συμπολίτες,

Η διαδοχή του παλιού από το καινούργιο εμπεριέχει την προσδοκία, την αισιοδοξία και την ελπίδα για το μέλλον.

Η αλλαγή του χρόνου είναι η στιγμή να αναλογιστούμε όσα καταφέραμε αλλά και να κοιτάξουμε μπροστά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Κρατώντας ως εφόδια τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα πολύτιμα διδάγματα του 2025 – που σε λίγο αποχαιρετάμε – είναι η στιγμή να θέσουμε ακόμα πιο υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη του τόπου μας και την ευημερία των συμπολιτών μας.

Η επίτευξή τους, δεν θα είναι ανέφικτη αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε – προσωπικά και συλλογικά – με πίστη, πείσμα και όραμα.

Ως Δημοτική Αρχή καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε με ευθύνη, εργατικότητα, και ευαισθησία να διεκδικήσουμε και να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατόν για τους δημότες και τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου.

Με όραμα, στόχο, αυτοπεποίθηση και δουλειά καλούμαστε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας αλλά και να βρούμε λύσεις στα ζητήματα που μας απασχολούν συλλογικά διασφαλίζοντας μια καλύτερη προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Εύχομαι το 2026 να φέρει υγεία, αγάπη, δύναμη και προκοπή σε όλους.

Καλή Χρονιά !

Μανώλης Μενεγάκης