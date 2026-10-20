Το ζήτημα των συνεχιζόμενων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των εργασιών του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου–Λυκείου Νεάπολης έθεσε στην πρόσφατη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου η δημοτική σύμβουλος της παράταξής μας «Συνεργασία Δημοτών», Μαρία Χανιωτάκη, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία του έργου, την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.

Δυστυχώς, από την απάντηση του Δημάρχου δεν προέκυψε κανένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Αντίθετα, ακούσαμε για ακόμη μία φορά αναφορές σε προβλήματα του παρελθόντος, διαδικαστικές δυσκολίες και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις για το πότε επιτέλους θα ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι πρόσφατες δημόσιες ανακοινώσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Νεάπολης αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος. Το μήνυμά τους «Ενημερωθήκαμε, δεν συμφωνήσαμε – Δεν αποδεχόμαστε τις καθυστερήσεις» δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Η ενημέρωση από τον Δήμαρχο δεν συνεπάγεται αποδοχή των εξηγήσεων και των δικαιολογιών του. Μια υπεύθυνη δημοτική αρχή δεν μπορεί να περιορίζεται στην περιγραφή των προβλημάτων ούτε να επικαλείται διαρκώς ευθύνες του παρελθόντος. Οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να εξασφαλίζει λύσεις και να παρουσιάζει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση ενός έργου ουσιαστικής σημασίας για την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης.

Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Όμως η επίκλησή τους δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη απάντηση στην απουσία αποτελέσματος.

Ζητούμε από τη δημοτική αρχή να παρουσιάσει άμεσα ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο σχέδιο ολοκλήρωσης του έργου, με σαφές χρονοδιάγραμμα, προσδιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Η ασφάλεια των μαθητών και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εκπαίδευσης δεν μπορούν να περιμένουν.

Η Νεάπολη δεν ζητά άλλες εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις. Ζητά λύσεις, έργα και συνέπεια.

Η Νεάπολη δεν μπορεί να περιμένει άλλο!

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Συνεργασία Δημοτών»