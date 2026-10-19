Ο Δήμος Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά όλες και όλους όσοι βοήθησαν με τη μικρή ή την πιο μεγάλη προσφορά τους για να επιτύχουμε το στόχο μας ώστε να γεμίσουμε τις σχολικές τσάντες των παιδιών.
Συγκεκριμένα:
-2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
-ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΚΑ
-ΤO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JUMBO-TOYLAND ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Και τους συμπολίτες μας: κα Βουβάκη Ολυμπία, κ. Γιούργκεν Σχράουζ, κ. Θωμά, κ. Πυθαρούλη, κα Σιγανού Καλλιόπη, κ. Κανουπάκη Βαγγέλη, κ. Παπαδάκη Εμμανουήλ, κ. Παπαδάκη Ιωάννη καθώς και όλους τους ανώνυμους δωρητές.
Ο συντονιστής
Δημήτριος Μιχελάρος
Δημήτριος Μιχελάρος