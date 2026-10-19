Ο Δήμος Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά όλες και όλους όσοι βοήθησαν με τη μικρή ή την πιο μεγάλη προσφορά τους για να επιτύχουμε το στόχο μας ώστε να γεμίσουμε τις σχολικές τσάντες των παιδιών.

Συγκεκριμένα:

-2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

-ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΚΑ

-ΤO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ JUMBO-TOYLAND ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ