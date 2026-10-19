Τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Πυργιωτάκη, τίμησαν ο Δήμος Ιεράπετρας και η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη».
Ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του στην εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης και η Πρόεδρος της Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας Γεωργία Μετινίδου – Μαρκοπούλου, του απένειμαν τιμητικές πλακέτες.
Ο Δήμαρχος, στον χαιρετισμό του μίλησε για το σημαντικό έργο του τιμώμενου και την προσφορά του στην εκπαίδευση όσο και στη στενή προσωπική και οικογενειακή σχέση που τους συνδέει.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, η κα Μετινίδου, καθώς επίσης ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και του Μητροπολίτου Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παϊσιος Δερμιτζάκης ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης , χειρουργός οφθαλμίατρος Ιωάννης Παλλήκαρης και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Μαρία Λιουδάκη» Δήμητρα Ζαχαριά.
Την ευθύνης της παρουσίασης της εκδήλωσης είχε η σκηνοθέτις Πόπη Δασκαλάκη, ενώ την επιμέλεια του προγράμματος και το συντονισμό είχαν ο Παναγιώτης Σαρρής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και ο Παναγιώτης Μυλωνάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν, ο Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος μίλησε διαδικτυακά και η Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Καθηγήτρια Διδακτικής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, την ομιλία της οποίας μετέφερε ο κ. Μυλωνάκης.
Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη και τη συντοπίτισσα Μαρία Γαλυμιτάκη.
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν έκθεση του συγγραφικού έργου του Ιωάννη Πυργιωτάκη