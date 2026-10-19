Τον Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Πυργιωτάκη, τίμησαν ο Δήμος Ιεράπετρας και η Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο αμφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη».

Ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του στην εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης και η Πρόεδρος της Μορφωτικής Στέγης Ιεράπετρας Γεωργία Μετινίδου – Μαρκοπούλου, του απένειμαν τιμητικές πλακέτες.

Ο Δήμαρχος, στον χαιρετισμό του μίλησε για το σημαντικό έργο του τιμώμενου και την προσφορά του στην εκπαίδευση όσο και στη στενή προσωπική και οικογενειακή σχέση που τους συνδέει.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης, η κα Μετινίδου, καθώς επίσης ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και του Μητροπολίτου Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κυρίλλου, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παϊσιος Δερμιτζάκης ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, ο καθηγητής και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης , χειρουργός οφθαλμίατρος Ιωάννης Παλλήκαρης και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Μαρία Λιουδάκη» Δήμητρα Ζαχαριά.

Την ευθύνης της παρουσίασης της εκδήλωσης είχε η σκηνοθέτις Πόπη Δασκαλάκη, ενώ την επιμέλεια του προγράμματος και το συντονισμό είχαν ο Παναγιώτης Σαρρής Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και ο Παναγιώτης Μυλωνάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν, ο Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης ο οποίος μίλησε διαδικτυακά και η Γεωργία (Τζίνα) Καλογήρου, Καθηγήτρια Διδακτικής της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, την ομιλία της οποίας μετέφερε ο κ. Μυλωνάκης.

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Μιχάλη Βιολάρη και τη συντοπίτισσα Μαρία Γαλυμιτάκη.