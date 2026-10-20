Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου παρέα με τον Φ.ΟΡ.Σ.Σ. θα περπατήσει στην ΒΑ πλευρά του νομού μας στην περιοχή του Παλαικάστρου. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε από την παραλία Χιώνα και με χωματόδρομο θα κατευθυνθούμε ανατολικά ως την παραλία Σκαριά και στη συνέχεια με ελεύθερη πορεία κοντά στις ακτές θα φτάσουμε στο βορειότερο σημείο του «Κάβο Πλάκος» και ως το εγκαταλελειμμένο πια φανάρι του. Κατόπιν θα χωριστούμε σε δυο ομάδες, η μία θα επιστρέψει πίσω απ’ την ίδια κατεύθυνση έχοντας πιο πολύ χρόνο να απολαύσει τις ωραίες παραλίες (Σκαριά, Πηλός, Χιόνα), ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει πορεία σταδιακά ανηφορική ως τον χαμηλό λόφο με το τριγωνομετρικό κι έπειτα στους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τις δεξαμενές και τα μαντριά του ορεινού εσωτερικού της χερσονήσου και κάπως έτσι θα φτάσει ως τον Πετσοφά, το ιερό κορυφής των Μινωιτών με την ωραία θέα. Στη συνέχεια θα κατηφορίσει από μονοπάτι ως τον αρχαιολογικό χώρο του Ρουσόλακκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να δηλώσετε εγκαίρως, για να δούμε αν θα βάλουμε λεωφορείο ή θα πάμε με ΙΧ. Θα γίνουν δυο πορείες μια εύκολη και μια δυσκολότερη!



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: ορειβατικά μποτάκια, μπατόν, νερό, καπέλο, αντηλιακό, μαγιό και πετσέτα ή αντιανεμικό, ανάλογα τις συνθήκες της εποχής!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ: 3/6 ώρες

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1/1+

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 6/12 χλμ

ΑΡΧΗΓΟΙ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Νίκος Τζουανάκης (ΦΟΡΣΣ), Μαρία Μετζογιαννάκη (6973363701), Γιάννης Πάγκαλος (τηλ. 28410-28173, ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ.Καραμανλή 23, S/M) με λεωφορείο ή ΙΧ την Κυριακή το πρωί στις 7:30. Συμμετοχή 20-25€.

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html