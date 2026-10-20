Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, συνοδευόμενος απο τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ Νίκο Φυγετάκη, παρέστη το βράδυ της Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Πολυδώρου ΠΝ, Τακτικός Διοικητής της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUNAVFOR MED «ΕΙΡΗΝΗ», επί του πλοίου Διοικήσεως, της φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», στο λιμάνι της Σητείας.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τοπλού, Αμβρόσιος, ο Διοικητής της Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου, κ. Γιάννης Δρακάκης, ο Διοικητής της 11ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ) Ζήρου Σητείας, Επισμηναγός Τ.Ε.Α. Μόσχος Παλιουργιώτης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, κ. Μανώλης Βουτυράκης, ο Λιμενάρχης Σητείας, κ. Βασίλης Μηλαθιανάκης, καθώς και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, κ. Γιώργος Προεστάκης.
Η παρουσία του Δημάρχου ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και τους ισχυρούς δεσμούς της Σητείας με τους ανθρώπους που υπηρετούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Από τον Δήμο Σητείας
Από τον Δήμο Σητείας