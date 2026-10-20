Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης, συνοδευόμενος απο τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ Νίκο Φυγετάκη, παρέστη το βράδυ της Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Αρχιπλοίαρχος Σταύρος Πολυδώρου ΠΝ, Τακτικός Διοικητής της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUNAVFOR MED «ΕΙΡΗΝΗ», επί του πλοίου Διοικήσεως, της φρεγάτας «ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ», στο λιμάνι της Σητείας.

Παρευρέθηκαν επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τοπλού, Αμβρόσιος, ο Διοικητής της Προκεχωρημένης Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου, κ. Γιάννης Δρακάκης, ο Διοικητής της 11ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (11η ΜΣΕΠ) Ζήρου Σητείας, Επισμηναγός Τ.Ε.Α. Μόσχος Παλιουργιώτης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, κ. Μανώλης Βουτυράκης, ο Λιμενάρχης Σητείας, κ. Βασίλης Μηλαθιανάκης, καθώς και ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας, κ. Γιώργος Προεστάκης.