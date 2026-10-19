Νέο σύστημα επισιτιστικής στήριξης, που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά και προβλέπει τη χορήγηση ηλεκτρονικών vouchers για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής διαβίωσης.

Η ενίσχυση (Market Pass) συνδέεται με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), ενώ προβλέπεται δυνατότητα ένταξης και νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η πρώτη πληρωμή, πριν από τα Χριστούγεννα 2026, αναμένεται να περιλαμβάνει, όπου προβλέπεται, αναδρομικά ποσά, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξία της αρχικής πίστωσης έως και 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, το ποσό των 1.000 ευρώ δεν αφορά υποχρεωτικά όλους τους δικαιούχους, καθώς θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας κατά το προηγούμενο διάστημα, σε συνδυασμό με την ιδιότητα του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν ή λάμβαναν ΕΕΕ αλλά δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την καταβολή αναδρομικών. Αντίστοιχα, η απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου μπορεί να επηρεάσει την ένταξη στη νέα διαδικασία και την αναδρομική πίστωση. Οι τελικοί όροι θα καθορίσουν ποιοι δικαιούνται αναδρομικά και ποιο είναι το ποσό που αναλογεί σε κάθε νοικοκυριό.

Η διαδικασία προβλέπεται να συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται κατ’ ανάγκη η δημιουργία νέας πλατφόρμας αιτήσεων.

Το voucher θα χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας από επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η χρήση του θα είναι περιορισμένη στις επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και ειδών τυχερών παιχνιδιών, ενώ δεν θα είναι δυνατή η εξαργύρωση του ποσού σε μετρητά ή η μετατροπή του σε χρήμα.

Οι επιχειρήσεις που θα δέχονται τα vouchers θα πρέπει να εντάσσονται στο σχετικό μητρώο παρόχων και να πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας που θα καθοριστούν.

Το σύστημα προβλέπει την ενσωμάτωση αξίας που αντιστοιχεί σε περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα επαναφόρτισης της κάρτας εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις. Με βάση τη μηνιαία ενίσχυση των περίπου 60 ευρώ, η αξία ενός εξαμήνου αντιστοιχεί ενδεικτικά σε περίπου 360 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν αναδρομικά. Η πρώτη πίστωση μπορεί επομένως να είναι υψηλότερη, ανάλογα με το διάστημα που θα καλύπτεται αναδρομικά.

Πέρα από τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, προβλέπεται δυνατότητα παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια.

Η ένταξη σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βασίζεται σε πιστοποίηση απορίας ή κοινωνική έκθεση από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας.