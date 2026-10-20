Την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στους τομείς των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας προβλέπει η σύμβαση που υπεγράφη, σήμερα, Τρίτη, στο υπουργείο Μεταφορών, για το έργο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Τεχνικές Λύσεις για την Οδική Ασφάλεια».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στα 2.101.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και θα καλυφθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, μέσω του εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του ΥΜΕ και τεχνικές λύσεις για την οδική ασφάλεια». Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Η σύμβαση κινείται σε τρεις άξονες:

-Ενίσχυση και Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών

Προβλέπεται η αναβάθμιση των μηχανισμών διαχείρισης χρηστών και ρόλων, καθώς και η ανάπτυξη και επέκταση των διαλειτουργικοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επέκταση των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ασφάλειας και αξιοπιστίας τους.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Προβλέπεται η ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητες ηλεκτρονικής καταγραφής παρουσιών και αξιολόγησης. Παράλληλα θα αναπτυχθεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, η οποία θα υποστηρίζει την εκμάθησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέσω διαδραστικών τεστ, προσομοιώσεων οδηγικών συνθηκών και εργαλείων παρακολούθησης της εκπαιδευτικής προόδου. Στόχος είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσα από την ποιοτικότερη εκπαίδευση και αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κρατικών Πινακίδων Οχημάτων

Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη και αδιάβλητη κατανομή αριθμών κυκλοφορίας, την ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων, παραγγελιών και παραγωγής πινακίδων, καθώς και τη διασύνδεση με τα μητρώα οχημάτων και τις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου. Με τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και την ψηφιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας, από την παρακολούθηση διαθεσιμότητας έως την τελική απόδοση των πινακίδων, επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η ενίσχυση της διαφάνειας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας έκανε λόγο για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου αξιοποιώντας την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Και πρόσθεσε πως σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, «προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, αναβαθμίζουν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και εκσυγχρονίζουν τη διαχείριση των πινακίδων κυκλοφορίας». «Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ενισχύουμε τη διαφάνεια, απλοποιούμε τις διαδικασίες και περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων οδήγησης, καθώς και για την καλλιέργεια μιας ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, μετατρέποντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε απτά αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και ένα ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών για όλους» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι «η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν δίνει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και στην οδική ασφάλεια, η αξία αυτή μετριέται σε ανθρώπινες ζωές. Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Με τη νέα, 24μηνη συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, προχωρούμε σε ψηφιακές λύσεις που απλοποιούν διαδικασίες για πολίτες και επαγγελματίες. Κατάγομαι από τα Τρίκαλα, όπου υπάρχει μια τεράστια αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων, και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ταξινόμησης έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε ολόκληρο τον κύκλο εκπαίδευσης και έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης . Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους για να το πετύχουμε. Και με τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», τον Εθνικό Υπερυπολογιστή που εγκαινιάσαμε χθες, αποκτούμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για μια καλύτερη και ασφαλέστερη καθημερινότητα».

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ανέφερε πως «με τη νέα προγραμματική σύμβαση κάνουμε αυτό που επιδιώκουμε σταθερά: περνάμε από τον σχεδιασμό σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν στην πράξη τη λειτουργία του κράτους. Μαζί με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενισχύουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες για οδηγούς και οχήματα, εκσυγχρονίζουμε την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών, με έμφαση στη διαφάνεια και την αξιοπιστία, και δημιουργούμε ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των κρατικών πινακίδων οχημάτων». O στόχος μας είναι σαφής: ταχύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών. Γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο για ένα κράτος που λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και συμβάλλει έμπρακτα στην οδική ασφάλεια».

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Παναγιώτης Τσακαλίδης σε δήλωση του τόνισε ότι «η νέα σύμβαση σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας μακρόχρονης και ιδιαίτερα επιτυχημένης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ – το οποίο έχει πρωτοποριακά συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών μεταφορών της χώρας, αναπτύσσοντας λύσεις που συνδυάζουν επιστημονική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία με την άμεση επιχειρησιακή αξιοποίηση. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σύνθετα πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολίτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο έργο βασίζεται σε αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών».

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος επισήμανε πως «τα 2,8 εκατομμύρια ολοκληρωμένων ψηφιακών αιτήσεων δείχνουν τι έχει ήδη αλλάξει στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Από την ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων μέχρι την ανανέωση αδειών οδήγησης και την έκδοση αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας, εξοικονομούμε χρόνο και μειώνουμε την ταλαιπωρία του πολίτη. Με τη νέα προγραμματική σύμβαση προχωρούμε στην ψηφιακή παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, στις ψηφιακές πρακτικές εξετάσεις και στο νέο σύστημα χορήγησης πινακίδων, με έμφαση στη διαφάνεια και την οδική ασφάλεια».

Απολογισμός των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr

Η υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης, όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος αποτελεί συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2020 μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας υλοποιήθηκε σειρά δράσεων για την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του υπουργείου παρέχοντας στους πολίτες και τους επαγγελματίες πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν τους οδηγούς και τα οχήματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Σακαρέτσιος, από την έναρξη λειτουργίας του drivers-vehicles.services.gov.gr μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1.162.075 αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά 61,4% το σύνολο του 2025. Είχε προηγηθεί αύξηση κατά 43,4% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ενδεικτικά, έχουν καταγραφεί 965.855 αιτήσεις για ταξινόμηση οχημάτων, 473.316 για μεταβίβαση οχημάτων, 353.550 για ανανέωση αδειών οδήγησης, 144.500 για έκδοση δελτίων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, 141.329 για αντικατάσταση αδειών οδήγησης και 88.339 για αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας. Πρόκειται για καθημερινές συναλλαγές που πλέον διεκπεραιώνονται με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί ψηφιακά 1.037.136 ιατρικά πιστοποιητικά, με τη συμμετοχή 10.320 ιατρών. Η σύνδεση των πιστοποιήσεων με την αντίστοιχη αίτηση και οι αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων ενισχύουν την αξιοπιστία των διαδικασιών. Έτσι, η ψηφιοποίηση υποστηρίζει και την οδική ασφάλεια, μέσα από την τεκμηρίωση της ιατρικής καταλληλότητας των οδηγών και τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων για τις συναλλαγές οχημάτων.

Η πλατφόρμα παρέχει σήμερα 19 ψηφιακές υπηρεσίες και υποστηρίζει περισσότερες από 25 διασυνδέσεις με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Το έργο συνδυάζει την αξιοποίηση υφιστάμενων διαλειτουργικοτήτων με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και διασυνδέσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η εξυπηρέτηση υποστηρίζεται από 13 Περιφέρειες, 59 Διευθύνσεις Μεταφορών και 1.024 ΚΕΠ, διατηρώντας την προσωπική υποστήριξη για τους πολίτες που τη χρειάζονται.