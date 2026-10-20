Μια πολύχρωμη ιστορία γεμάτη φαντασία, δράση και περιπέτεια, για μικρούς και μεγάλους.

Η τελευταία νύχτα δύο κολλητών φίλων πριν πάρουν διαφορετικούς δρόμους εξελίσσεται σε μια αλλόκοτη περιπέτεια. Οι Τζόελ Κρόφορντ και Ζανουέλ Π. Μερκάντο συνδυάζουν τη φιλιππινέζικη μυθολογία με μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, τις αναμνήσεις και τη δύσκολη στιγμή που καταλαβαίνεις πως μεγαλώνοντας δεν μπορείς να κρατήσεις τη ζωή ακριβώς όπως ήταν.

Κατάλληλο για άνω των 8 ετών