Αυξημένη αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην περιοχή της Ζάκρου του Δήμου Σητείας. Πρόκειται για έναν τόπο που στηρίζεται πρωτίστως στο ελαιόλαδο – εξαιρετικής ποιότητας- επομένως το γεγονός ότι η φετινή σεζόν, εφ’ όσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα είναι αποδοτική, έπειτα από τις τρεις τελευταίες χρονιές που η παραγωγή ήταν «φτωχή», είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την πορεία της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και για την επιβίωση των ανθρώπων της περιοχής.

Ωστόσο στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν κι άλλοι κρίσιμοι παράγοντες που έχουν καθοριστικό ρόλο, όπως αναφέρουν παραγωγοί, αλλά και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου κ. Κων. Κεκερίδης. Μεταξύ αυτών οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να είναι ευνοϊκές μέχρι να ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή και να παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκειά της. Να καταστεί δυνατή η διαδικασία της συλλογής του ελαιοκάρπου δεδομένου του προβλήματος της έλλειψης εργατών γης και της αύξησης του κόστους των εργατικών. Και βέβαια ζητούμενο πάντα είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος.

Με βάση την εκκαθάριση των πωλήσεων και την ολοκλήρωση της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου η συνολική παραγωγή ανήλθε πέρσι στους 370 τόνους ελαιολάδου. Η μεγαλύτερη ποσότητα αυτής είχε πωληθεί μέχρι τον Απρίλιο -Μάιο εκτός από εκείνη προς τυποποίηση. Οι τιμές πώλησης κυμάνθηκαν από 5 έως 5,15 ευρώ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζάκρου, ως γνωστόν, πέρα των πωλήσεων σε χύμα ελαιολάδο, τυποποιεί το προϊόν και προχωρά σε πωλήσεις σε αρκετές χώρες του εξωτερικού όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αμερική, η Ολλανδία κι άλλες. Η ποσότητα που φέτος τυποποιήθηκε ήταν 60 τόνοι. Ο μέσος όρος σε ό,τι αφορά τις τιμές ανήλθε στα 5,13 ευρώ και η εκκαθάριση ξεκίνησε τη Δευτέρα που πέρασε. Η τιμή αυτή -όπως και διαχρονικά- εν συγκρίσει με εκείνες που δόθηκαν φέτος όχι μόνο στη Σητεία, αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη, θεωρείται καλή και βέβαια οφείλεται εν πολλοίς, πέρα από την ποιότητα, στην τυποποίηση του προϊόντος.

Κι όπως τόνισε ο κ. Κεκερίδης, «βασική στόχευση του Συνεταιρισμού ήταν και είναι η ποιότητα και η τυποποίηση του ελαιολάδου σε μεγαλύτερες ποσότητες. Στο πλαίσιο αυτό οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού κι αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού είναι συνεχείς και κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα παρεμβάσεις κι επενδυτικές ενέργειες. Επιδιώκεται και επιτυγχάνεται η ένταξη και σε ευρωπαϊκά, επιδοτούμενα προγράμματα, όπως πράττουν και άλλοι Συνεταιρισμοί.

Βέβαια λόγω του γνωστού μέγιστου ζητήματος που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάγωσαν ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και οι διαδικασίες καταβολής χρηματικών ποσών που έπρεπε να δοθούν σε Συνεταιρισμούς, στο πλαίσιο πάντα προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και στασιμότητα στις δράσεις. Συν τις άλλοις οι ημερομηνίες για την υλοποίηση όσων προβλέπονται κι αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων κάθε χρόνο είναι συγκεκριμένες και πρέπει να τηρηθούν».

Έναρξη λειτουργίας

Στη νέα ελαιοκομική σεζόν, αναμένεται μεγάλη παραγωγή στην περιοχή Ζάκρου. Το ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου είθισται κάθε χρόνο να ξεκινάει την λειτουργία το χρονικό διάστημα 15 με 20 Οκτωβρίου, δεδομένης της κάλυψης αναγκών σε ό,τι αφορά το αγουρέλαιο (περίπου 10 με 12 τόνοι). Συνήθως αυτή την χρονική περίοδο ξεκινάνε και κάποια βιολογικά.

– Φέτος το εργοστάσιο θα ανοίξει στις 19 του μήνα, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει και η συγκομιδή ελαιολάδων που προαναφέρθηκαν (η άλεση γίνεται αυθημερόν).

– Η διαδικασία σε ό,τι αφορά τα συμβατικά ελαιόλαδα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 10 Νοεμβρίου, αφού αναμένεται η υλοποίηση του τέταρτου δολωματικού ψεκασμού ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές. Εφ’ όσον λοιπόν γίνει ο ψεκασμός τις αμέσως επόμενες ημέρες και στην Ζάκρο, θα πρέπει να περάσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να αρχίσει η ελαιοσυγκομιδή.

Ποσότητα και ποιότητα

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες που φέτος έχουν συμμαχήσει (βροχοπτώσεις ικανοποιητικές ως τώρα κλπ.), τα μικρά ποσοστά δάκου που καταγράφονται, αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά να είναι καλή και σε ποσότητα και ποιότητα. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις για την περιοχή κάνουν λόγο για μία παραγωγή της τάξεως των 900 έως 1100 τόνων, μία μεγάλη δηλαδή παραγωγή. «Είναι εκτιμώμενη ποσότητα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε τώρα, γιατί το να βλέπεις τον καρπό στο δέντρο μέχρι να φτάσει στις δεξαμενές, έχει μεγάλη πορεία», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού.

Εφ’ όσον λοιπόν όλα κυλήσουν ομαλά η φετινή παραγωγή θα είναι καλή κάτι που πραγματικά χρειάζεται ο τόπος. Γιατί ενώ στο παρελθόν η παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου είχε φθάσει τους 1500 τόνους, τις τελευταίες τρεις χρονιές καταγράφηκε μεγάλη μείωση, με παραγωγή ανά έτος των 370, των 270 και των 370 τόνων. Έτσι λοιπόν η φετινή χρονιά είναι κρίσιμη. Ζητούμενο είναι η συλλογή της προαναφερθείσας ποσότητας και βέβαια η τιμή που αξίζει το ελαιόλαδο και δικαιούται ο παραγωγός για να ζήσει και να μπορεί να συνεχίσει να καλλιεργεί και να παράγει», πρόσθεσε.

Οριακή κατάσταση

Γιατί ο αγρότης, ο παραγωγός έχουν πληγεί πολύ τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια και πλέον δεν υπάρχουν αποθέματα. Το κόστος καλλιέργειας και ελαιοσυγκομιδής έχει εκτοξευθεί -πετρέλαιο, εργατικά κλπ.- την ίδια ώρα που η τιμή του προϊόντος, με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων χρόνων, όχι μόνο δεν καλύπτει πλέον τα έξοδα αλλά ούτε καν επιβίωση του αγροτικού κόσμου. Το λειτουργικό κόστος έχει υπολογισθεί ότι είναι κατά μέσο όρο πάνω από 3,5 με 4 ευρώ (ανάλογα με την καλλιέργεια που κάνει ο καθένας). Άρα λοιπόν για να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει πρέπει το προϊόν να έχει μία τιμή που να του επιτρέπει να το πράξει και όχι να μπαίνει μέσα, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί.

Και μπορεί στην περιοχή μας να μην υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ελαιόφυτα ή αρκετά χωράφια που δεν καλλιεργούνται σωστά αλλά αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι πραγματικά αγαπούν την ελιά, δεν τους αφήνει το συναίσθημα να εγκαταλείψουν. Όμως πρέπει να ζήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η περιοχή μας στηρίζεται κατά ένα 70% με 80% στο ελαιόλαδο. Πως θα συνεχίσουν να αγωνίζονται χωρίς στήριξη, υπό αντίξοες συνθήκες και συνεχή προβλήματα; Κάποια στιγμή δεν θα μπορούν άλλο. Και θα είναι ορατή πλέον η εγκατάλειψη των χωραφιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον αγροτικό κόσμο, την τοπική οικονομία και συνολικά τον τόπο. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στον αγροτικό τομέα και δεν υπάρχει στήριξη

Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του, άγνωστο είναι το πότε θα καταβληθεί η επιδότηση, η οποία όχι μόνο συνέβαλε στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών, αλλά βοηθούσε τον αγροτικό κόσμο, τους παραγωγούς να ξεκινήσουν την ελαιοσυγκομιδή καλύπτοντας εργατικά έξοδα. Πλέον κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει φέτος με το θέμα των επιδοτήσεων, με τα μεροκάματα -όταν κι αν υπάρχουν εργάτες γης- να είναι της τάξης των 70 ευρώ και πάνω και θα πρέπει ο αγρότης, ο παραγωγός να ανταπεξέλθει, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Επαναλαμβάνω, το θέμα του ελαιολάδου και όλων όσων σχετίζονται με αυτό δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο της περιοχής αλλά όλη την κοινωνία και την τοπική οικονομία», κατέληξε ο κ. Κεκερίδης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ