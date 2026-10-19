Ανταγωνιστική εμφάνιση στην πρεμιέρα, για τον Άγιος Νικόλαος Europlan στην ήττα 79-72 από τον ισχυρό ΑΟΚ Χανιά εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον και αμφίρροπη εξέλιξη, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι διεκδίκησαν τη νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, δείχνοντας ότι διαθέτει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη διάρκεια της σεζόν. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε συγκεκριμένα διαστήματα της αναμέτρησης, βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει αρκετές φορές στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με τον τρόπο που θα ήθελε.

Ένα ενδιαφέρον και ανταγωνιστικό παιχνίδι διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο του Ρεθύμνου, όπου ο ΑΟΚ Ιεράπετρα διεκδίκησε τη νίκη απέναντι στην τοπική Ακαδημία BC, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με θετικό αποτέλεσμα. Το τελικό 61-45 έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους, με την έκταση της διαφοράς να μην αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς οι Ιεραπετρίτες παρέμειναν στη διεκδίκηση του αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πληρώνοντας τελικά ένα καθοριστικό επιθετικό μπλακ άουτ στο τρίτο δεκάλεπτο.

Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

ΟΑ Χανίων – Κύδων 73-50

Κρήτες – Ηράκλειο 71-86

Ακαδημία – ΑΟΚ Ιεράπετρα 61-45

ΑΟΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος Europlan 79-72

Ρεπό: Εργοτέλης

Η βαθμολογία

1. ΟΑ Χανίων (1-0) 2

2. Ηράκλειο (1-0) 2

3. Ακαδημία (1-0) 2

4. ΑΟΚ Χανιά (1-0) 2

5. Άγιος Νικόλαος Europlan (0-1) 1

6. ΑΟΚ Ιεράπετρα (0-1) 1

7. Κρήτες (0-1) 1

8. Κύδων (0-1) 1

Ρεπό: Εργοτέλης

Η επόμενη (2η) αγωνιστική

Άγιος Νικόλαος Europlan – Εργοτέλης

ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΑΟΚ Χανιά

Κύδων – Ακαδημία

Ηράκλειο – ΟΑ Χανίων

Ρεπό: Κρήτες