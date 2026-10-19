Από το Σάββατο, 24/10, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στην πλατεία της Παναγίας, καθώς εκεί θα λειτουργήσει η γραμματεία του αγώνα, η αφετηρία – τερματισμός των διαδρομών, ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα θα παρασχεθεί γεύμα σε όλους τους αθλητές, συνοδούς και εθελοντές.