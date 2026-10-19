Την ερχόμενη Κυριακή, 25 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί στη Μίλατο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, ο 3ος αγώνας ορεινής ποδηλασίας (MTB) θυσίας Σπηλαίου Μιλάτου, σε συνδιοργάνωση του ποδηλατικού ομίλου “ΔΡΗΡΟΣ”, του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιλάτου.
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μία μικρότερη, μήκους περίπου 1 χλμ, εντός του πάνω χωριού της Μιλάτου, από την Παναγία προς τον Άγιο Δημήτριο
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και μία μεγαλύτερη, μήκους περίπου 8 χλμ, η οποία ξεκινάει από την Παναγία, κατευθύνεται παραλιακά (προς τον Μπάλο), ανεβαίνει προς το Σπήλαιο Μιλάτου και επιστρέφει στην Παναγία (βλ. τις συνημμένες εικόνες).
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Από το Σάββατο, 24/10, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στην πλατεία της Παναγίας, καθώς εκεί θα λειτουργήσει η γραμματεία του αγώνα, η αφετηρία – τερματισμός των διαδρομών, ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα θα παρασχεθεί γεύμα σε όλους τους αθλητές, συνοδούς και εθελοντές.
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Από το Σάββατο, 24/10, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και να μην τοποθετούν ογκώδη αντικείμενα στα σοκάκια του πάνω χωριού από τα οποία θα διέλθει ο αγώνας.
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Την Κυριακή, 25/10, από το πρωί (περίπου στις 9.00) έως το μεσημέρι (περίπου στις 14.00), όλοι οι οδηγοί και πεζοί να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών οργάνων και των εθελοντών αναφορικά με την ρύθμιση της κυκλοφορίας.