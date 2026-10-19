Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), διοργανώνει στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο, το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο και επιστημονική διημερίδα «CYBER SECURE CRETE 2026 – Κυβερνοασφάλεια για όλους».

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και σε στελέχη και εργαζομένους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματίες, επαγγελματίες πληροφορικής, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές.

Στο πλαίσιο του διημέρου θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις από εκπροσώπους των διοργανωτών, υπευθύνους κυβερνοασφάλειας τραπεζικών οργανισμών, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές, στην προστασία προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων και στην αντιμετώπιση ψηφιακών απατών, αναδεικνύοντας τη σημασία της κυβερνοασφάλειας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στη λειτουργία των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της ψηφιακής ασφάλειας, η ανάπτυξη συνεργασιών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η ανάδειξη και ενδυνάμωση του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας στην Κρήτη.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 15:00, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο Ηράκλειο (Κεντρικό κτίριο, αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης»).