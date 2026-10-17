Στην έναρξη της πρώτης Παγκρήτιας Έκθεσης «Σπίτι και Οικοδομή» – Home Expo, στον Άγιο Νικόλαο, παρευρέθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, απευθύνοντας χαιρετισμό στη διοργάνωση.

Ο κ. Πλακιωτάκης συνεχάρη τους διοργανωτές, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης των επενδύσεων και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

«Η ανάπτυξη της Κρήτης περνά μέσα από τη στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δημιουργούν και επενδύουν στον τόπο μας. Στόχος μας είναι μια ανάπτυξη με προοπτική, που δημιουργεί ευκαιρίες και ενισχύει την τοπική οικονομία, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ταυτότητα του νησιού μας».

Η Home Expo αναδεικνύει τις δυνατότητες του κατασκευαστικού κλάδου και επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη μπορεί να πρωταγωνιστεί με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την τοπική ανάπτυξη.