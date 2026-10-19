Η Αναπτυξιακή Λασιθίου ανακοινώνει την υποβολή 37 προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ LEADER Νομού Λασιθίου, που αφορά την υλοποίηση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον των δυνητικών δικαιούχων υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι προτάσεις που υποβλήθηκαν συγκεντρώνουν συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 7.306.111,68 €, υπερκαλύπτοντας σημαντικά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρόσκλησης, ο οποίος ανέρχεται σε 1.525.500,00 €.

Ειδικότερα, η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί σε 478,93% του διαθέσιμου προϋπολογισμού, γεγονός που αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα και τη σημασία του για την τοπική ανάπτυξη.

Η ανταπόκριση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη στήριξης παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα που μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής του Λασιθίου.

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθεια για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ LEADER, με στόχο την προώθηση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.