Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου Μανώλης Πάγκαλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Γραμματέας του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μανώλης Κριθαράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Λασιθίου Δημήτρης Δρετάκης, ο Οικονομικός Επόπτης και Ταμίας του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Χριστόφορος Σαρρής, καθώς και το μέλος της αντιπροσωπείας Θανάσης Μενεγής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπήρξε εκτενής ενημέρωση από τον Πρόεδρο για όλες τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση της Ομοσπονδίας για το επόμενο διάστημα καθώς και για την ενημερωτική δράση που προετοιμάζει ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων. Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Ομοσπονδία και τα Σωματεία που την απαρτίζουν, τονίζοντας την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας στο σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Λασιθίου (ΟΕΒΕΝΛ).