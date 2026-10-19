Αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση έναν άνθρωπο που, χωρίς να είναι από την Κρήτη, έγινε ένας πραγματικός φίλος του τόπου μας.

Ο Dr. Holger Bau αγάπησε τον τόπο μας και απέδειξε την αγάπη του με πράξεις. Μέσα από την φίλη του και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, Πόπη Δασκαλάκη γνώρισε τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ιεράπετρας και ιδιαίτερα του Πνευμονολογικού Τμήματος, στο οποίο προσέφερε ένα σημαντικό ιατρικό μηχάνημα.

Ως πρόεδρος του συλλόγου «Βερολίνο – Υποστήριξη στην Ελλάδα», μαζί με την αντιπρόεδρο Βασιλεία Φωτιάδου, εργάστηκαν με πολλή αγάπη και προσωπική προσπάθεια για τη διοργάνωση μιας φιλανθρωπικής συναυλίας στο Βερολίνο, για την ενίσχυση του Νοσοκομείου μας. Η Συναυλία ήταν υπό την αιγίδα του Προξένου και παρευρεθηκαν Βουλευτές και άλλα δημόσια πρόσωπα. Από τα έσοδα της εκδήλωσης αγοράστηκε και δεύτερο ιατρικό μηχάνημα για το Πνευμονολογικό Τμήμα.

Ο Holger δεν έμεινε στα λόγια. Νοιάστηκε, προσπάθησε και πρόσφερε.

Άφησε πίσω του ένα ουσιαστικό αποτύπωμα ανθρωπιάς και προσφοράς, που θα παραμείνει ζωντανό μέσα από το έργο του.

Εμείς, ως Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, του λέμε σήμερα:

Ευχαριστούμε, Holger.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Καλό σου ταξίδι, Dr. Holger Bau.

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Για το Δ.Σ. Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ανδρέας Μαμαντόπουλος Χρύσα Σταυρακάκη