Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Σητείας UNESCO, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γεωηθικής, σας προσκαλεί στην απογευματινή θεματική εκδήλωση:

«Γεωηθική και Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO.

Αξίες, ευθύνη και βιωσιμότητα για τον άνθρωπο και τη Γη».

Μέσα από την εκδήλωση θα αναδείξουμε τη σημασία της γεωηθικής για την προστασία της γεωποικιλότητας και της γεωλογικής κληρονομιάς, καθώς και για την καλλιέργεια μιας υπεύθυνης και βιώσιμης σχέσης με τη Γη.

Χαιρετισμός (βιντεοσκοπημένο μήνυμα): Silvia Peppoloni, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Προώθηση της Γεωηθικής (IAPG)

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αριστοτέλης Κουπατσιάρης, μεταδιδακτορικός ερευνητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Συντονισμός: Βαγγέλης Περάκης, Συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Σητείας UNESCO

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Σητείας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.