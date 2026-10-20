Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Εμμανουήλ Αυγουστινάκης προειδοποιεί για εντατικοποίηση των ελέγχων σχετικά με την παράνομη απόρριψη μπάζων και οικοδομικών υλικών. Υπενθυμίζει ότι η νόμιμη διαχείρισή τους αποτελεί ευθύνη των παραγωγών, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή νέων παράνομων χωματερών. Αναφέρει:

Αγαπητοί συνδημότες,

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων και οικοδομικών υλικών συνεχίζεται, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και προσβάλλοντας τον τόπο μας.

Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η απόρριψη αυτών των υλικών σε ρέματα, στην ύπαιθρο και σε σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί παράνομες χωματερές.

Η ευθύνη για τη νόμιμη απομάκρυνση και διαχείρισή τους ανήκει σε όσους τα παράγουν. Ο Δήμος δεν αποτελεί υπηρεσία παραλαβής και αποκομιδής οικοδομικών αποβλήτων.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενταθούν οι έλεγχοι και στους παραβάτες θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, με την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών.

Ο σεβασμός στον τόπο μας είναι υποχρέωση όλων. Καμία ανοχή στη δημιουργία νέων χωματερών.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

Εμμανουήλ Αυγουστινάκης