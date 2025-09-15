Την ακόλουθη τοποθέτηση σχετικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 έκανε η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σοφία Καραμανώλη:

«Αγαπητοί συμπολίτες,

Με αίσθημα ευθύνης και με πλήρη επίγνωση του θεσμικού μου ρόλου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, κρίνω αναγκαίο να τοποθετηθώ δημόσια αναφορικά με πρόσφατο θέμα που τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή τη στάση Αντιδημάρχου σε διαδήλωση στις 29 Ιουλίου 2025, η οποία αφορούσε την κατάσταση στη Γάζα και την έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Το θέμα αυτό τέθηκε επανειλημμένα προς επαναφορά από μέλη της μειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι αφορά ζητήματα για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα να κρίνει ούτε να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις.

Οφείλω, λοιπόν, με σαφήνεια και υπευθυνότητα να διευκρινίσω τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να προβαίνει σε αξιολογήσεις συμπεριφοράς ή να συζητά θέματα πειθαρχικού χαρακτήρα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και παραβιάζει τη θεσμική διαδικασία.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 234 του ν. 3852/2010), αρμόδιο για την εξέταση πειθαρχικών θεμάτων αιρετών είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο που λειτουργεί υπό τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με δυνατότητα ελέγχου από τα διοικητικά δικαστήρια.

Η συζήτηση τέτοιων θεμάτων χωρίς την ύπαρξη επίσημης, νόμιμης διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα, δεν είναι παραδεκτή και δημιουργεί κλίμα στοχοποίησης και προσωπικών αντιπαραθέσεων, που δεν εξυπηρετούν ούτε τη δημοκρατία ούτε το δημόσιο συμφέρον. Για τον λόγο αυτό στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα μετά από το αίτημα της μειοψηφίας αναφέραμε ρητά ότι θα πρέπει να εξεταστεί η νομιμότητα του αιτήματος.

Ούτε μπορεί να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση με την μορφή ψηφίσματος – όπως προτάθηκε από την μειοψηφία – από την στιγμή που το προτεινόμενο ψήφισμα εμπεριέχει αξιολόγηση και καταδίκη συμπεριφοράς δημοτικού συμβούλου και αιρετού προσώπου γιατί προφανώς πρόκειται για το ίδιο σκεπτικό.

Προτεραιότητά μας ως Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι η τήρηση της νομιμότητας, η προώθηση της διαφάνειας, η προστασία της ενότητας και πάνω απ’ όλα, η συνεργασία για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.

Η λειτουργία των θεσμών απαιτεί σεβασμό, σταθερότητα και αποστασιοποίηση από μικροπολιτικές τακτικές. Ο ρόλος μας δεν είναι να ερμηνεύουμε νόμους κατά το δοκούν, αλλά να υπηρετούμε με συνέπεια τις θεσμικές μας ευθύνες, εντός των ορίων που μας δίνει η Πολιτεία.

Σας διαβεβαιώνω ότι καμία προσωπική αντιπαράθεση και καμία πίεση δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από την ευθύνη που έχω ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να διαφυλάττω το κύρος του οργάνου και τη θεσμική του λειτουργία, μακριά από κάθε είδους αυθαίρετες κρίσεις ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τον ρόλο μας.

Καλώ όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως παράταξης, να θέσουμε στο επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του, να πορευτούμε με σεβασμό στις διαδικασίες και με προσήλωση στο κοινό καλό.

Η ενότητα, ο σεβασμός στους κανόνες και η διαφάνεια είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλουμε να στηρίξουμε τον Δήμο Αγίου Νικολάου για να προχωρήσει μπροστά.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας.

Με τιμή,

Σοφία Καραμανώλη

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου»