Με τη δέουσα ιεροπρέπεια εορτάσθηκε και φέτος η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στην ιστορική ανακαινισμένη Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.

Την κυριώνυμη ημέρα της πανηγύρεως, Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, τελέσθηκε η Ακολουθία του Όρθρου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο οποίος στη συνέχεια τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, κατά την οποία εκκλησιάσθηκε πλήθος ευσεβών προσκυνητών, οι περισσότεροι των οποίων κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.

Αντι κηρύγματος αναγνώσθηκε η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβ. κ. Κυρίλλου «προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον Θεοτοκοσκέπαστο ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας» για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως.

Πριν την Απόλυση ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευλόγησε τους άρτους στο προαύλιο του Καθολικού της Μονής και ευχήθηκε ολόψυχα η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου της Φανερωμένης να ευλογεί, να σκεπάζει, να προστατεύει, να καθοδηγεί, να γαληνεύει και να φροντίζει όλον τον κόσμο.

Εκκλησιάστηκαν πολλοί ευσεβείς προσκυνητές ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης και ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης.

Επικεφαλής του ιεροψαλτικού χορού ήταν ο Πρωτοψάλτης κ. Ιωάννης Αρώνης και ο κ. Εμμανουήλ Γαλανάκης.