Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης

Η προσπάθεια των μεγάλων αγοραστών να συμπιέσουν όσο μπορούν τις τιμές παραγωγού φαίνεται ότι συναντά σημαντικά εμπόδια στην Ισπανία, όπου οι παραγωγοί φαίνεται ότι κατάφεραν να ανακόψουν την καθοδική πορεία των τιμών τουλάχιστο για τα πολύ καλά έξτρα παρθένα!

Αυτό προκύπτει από την αιφνίδια άνοδο των τιμών του έξτρα στα 4,40 €/κ στις 4 Αυγούστου η οποία βέβαια δεν είναι ακόμα σαφές αν θα είναι παροδική ή αποτελεί κάποια ανοδική τάση βασιζόμενη πέραν από την άρνηση των παραγωγών και σε άλλα αίτια όπως οι πυρκαγιές και γενικότερα οι κλιματικές συνθήκες.

Βέβαια, η άρνηση των παραγωγών να υποκύψουν σε τιμές κατω του κόστους είναι δεδομένη και γνωστή. Είναι όμως ευμετάβλητη όπως έδειξε η αυξημένη προσφορά τους κατά 6% με την άνοδο των τιμών στα 4,40€ και η πτώση της όταν η τιμή την επομένη έπεσε στα 4,08€/κ.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν οι πυρκαγιές που έπληξαν και ελαιώνες στην Ισπανία, έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη αυτή αφου δεν αναφερθήκαν ζημίες εκτεταμένες σε βαθμό που να επηρεάζουν σοβαρά το σύνολο της παραγωγής και τις τιμές.

Αντίθετα, εκείνο που φαίνεται να έπαιξε σημαντικότερο ρόλο είναι οι δυσμενείς επιδράσεις στα δέντρα και στην παραγωγή που μπορεί να έχει η ξηρασία και οι παρατεταμένοι καύσωνες που πλήττουν φέτος και την Ισπανία, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει συνολικά ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή.

Ωστόσο οι συνέπειες από αυτό θα φανούν αργότερα και βέβαια θα εξαρτηθούν από τυχόν πρώιμες βροχοπτώσεις. Ίδωμεν!

Στην Ελλάδα, πάντως η «ηρεμία» της αγοράς δειχτεί να συνεχίζεται και μόνη αντίδραση των ελαιοπαραγωγών που φαίνεται, είναι η αθόρυβη αλλα αρκετά εκτεταμένη άρνηση τους να ενδίδουν σε τιμές χαμηλότερες του κόστους.

Στην Ιταλία οι οργανώσεις με δηλώσεις τους απαιτούν άμεση έναρξη διαλόγου με τις αλυσίδες λιανικής και εφαρμογή μηχανισμών αποθήκευσης de minimis, αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στις εισαγωγές ελαιολάδων από χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής.

Συνοπτική εικόνα τιμών

Τελικά, οι τιμές του έξτρα που με βάση τα στοιχεία των ξένων κρατών και τα λίγα και όχι αντιπροσωπευτικά δικά μας της 4-8-26 διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:

Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα παρουσίασαν μια ελαφρά κάμψη και κυμάνθηκαν: Στην Κρήτη από 3,70 €/κ έως 3.80€, στην Πελοπόννησο από 3,40€/κ έως 4,10 €/κ και στα Νησιά στα 3,20€/κ /κ.

Στην Ισπανία κυμάνθηκαν από 3,10€/κ -4,40€/κ και στην Ιταλία από 4,50- 7,60€/κ, ενώ στην Τυνησία διατηρήθηκαν στα 3,71€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιμές κατά χώρα και κατά ποιότητα φαίνονται στο αναλυτικό Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 4-08-2026 στο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

==========================================

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected]