K A I Φ Ε Τ Ο Σ , Σ Τ Η Ρ Ι ΖΩ – Ψ Ω Ν Ι Ζ Ω Τ Ο Π Ι Κ Α !

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ & ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ!



Για 3η χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου με στόχο την αύξηση των εσόδων της τοπικής αγοράς και την επιβράβευση στους συμπολίτες μας που θα προτιμήσουν τα καταστήματα του τόπου τους, θα πραγματοποιήσει λαχειοφόρο κλήρωση με πλούσια δώρα & δωροεπιταγές!



Καλεί όλα τα κατάστημα της πόλης να συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια, δηλώνοντας τα δώρα ή τις δωροεπιταγές που θέλουν να προσφέρουν και να παραλάβουν μπλοκάκια με λαχνούς & αφίσες από τις 15/12/2025 στα παρακάτω σημεία:



– ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΓΚΑΛΟΣ (Χειμάρρας 4)

– LA PELLE (Κοντογιάννη 20)

– ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ – ΟΠΤΙΚΑ (Κοντογιάννη 25)

– ΟΛΓΑ ΑΔΑΜ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Α. Παπανδρέου 9)



*Η ενέργεια θα έχει ισχύ από 15/12/2025 έως 05/01/2026



*Ισχύει μόνο για τα καταστήματα που θα έχουν αναρτημένη την αφίσα της ενέργειας στην είσοδο τους.



*Οι καταναλωτές θα παίρνουν ένα ΔΩΡΕΑΝ κουπόνι για κάθε 20,00€ αγορών τους.



*Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται από την σελίδα του Εμπορικού για τα καταστήματα που συμμετέχουν και τα δώρα που προσφέρουν σε διαρκή ροή.