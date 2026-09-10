Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την κ. Ιωάννα Σαραντοπούλου, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας του Γραφείου του Συνδέσμου.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις 4/9/2026, και σηματοδοτεί μια ουσιαστική αναβάθμιση στη λειτουργία του Συνδέσμου.

Το αντικείμενο της νέας θέσης

Η Διευθύντρια του Γραφείου θα αναλάβει, μεταξύ άλλων:

Την οργάνωση και τήρηση του μητρώου μελών, την προσέλκυση νέων μελών και τη διαχείριση των συνδρομών.

Τη δημιουργία και λειτουργία ενός συστήματος μηνιαίων στατιστικών για την πορεία της σεζόν —με σκοπό ο Σύνδεσμος να διαθέτει για πρώτη φορά δικά του, αξιόπιστα δεδομένα για τον προορισμό.

Την έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη, με συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία.

Την οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση των πρακτικών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων.

Την καθημερινή λειτουργία του γραφείου και τον συντονισμό με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τον Σύνδεσμο Κρητικής Φιλοξενίας, τα ΜΜΕ, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους του νομού.

Σύντομο βιογραφικό

Η Ιωάννα Σαραντοπούλου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) και υποψήφια διδάκτωρ. Είναι ιδρύτρια της JO IN THE FUTURE, εταιρείας συμβουλευτικής και mentoring με αντικείμενο την ηγεσία και την επιχειρηματική ανάπτυξη, και υπήρξε καθηγήτρια στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού.

Έχει συνεργαστεί με τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Λασιθίου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και στέγασης σπουδαστών ΑΣΤΕΚ και ΕΛΜΕΠΑ, μια πρωτοβουλία που έδωσε λύσεις στο ζήτημα της στελέχωσης των μονάδων της περιοχής, ενώ έχει διοργανώσει εσπερίδα για την Ξενοδοχειακή Οργάνωση και Διαχείριση με τη συμμετοχή ξενοδόχων του νομού.

Καλωσόρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου καλωσορίζουν θερμά την Ιωάννα Σαραντοπούλου στην οικογένεια του Συνδέσμου και της εύχονται καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

Για τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Λασιθίου

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Ιωάννης Προκοπάκης, BA, MSc

Πρόεδρς