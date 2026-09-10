Χαιρετισμός του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Αθανασίου Κατσαγκόλη με την έναρξη του Σχολικού έτους 2026-2027:

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε και φέτος στην έναρξη μιας ακόμη σχολικής χρονιάς.

Κάθε Αγιασμός είναι μια καινούργια αρχή. Και κάθε καινούργια αρχή κρύβει μέσα της μια υπόσχεση: την υπόσχεση ότι μπορούμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να μάθουμε κάτι καινούργιο, να ξεπεράσουμε μια δυσκολία, να τολμήσουμε ένα βήμα περισσότερο.

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Σήμερα το σχολείο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για να σας υποδεχθεί. Και μαζί με τα βιβλία, τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις, ανοίγει μπροστά σας ένας ολόκληρος κόσμος δυνατοτήτων.

Θέλω να θυμάστε αυτό: δεν είστε μόνο οι βαθμοί σας, ούτε οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες σας. Είστε άνθρωποι με όνειρα, ταλέντα, ανησυχίες, ερωτήματα και μοναδικές δυνατότητες.

Βάλτε στόχους. Όχι μόνο για το σχολείο και τις εξετάσεις, αλλά και για τη ζωή σας.

Να ονειρεύεστε. Να προσπαθείτε. Να επιμένετε όταν δυσκολεύεστε. Να μη φοβάστε το λάθος, γιατί πολλές φορές το λάθος είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Και, πάνω απ’ όλα, να μη φοβάστε να είστε ο εαυτός σας.

Μέσα σε ένα σχολείο δεν έχει σημασία μόνο τι θα μάθουμε, αλλά και τι είδους άνθρωποι θέλουμε να γίνουμε.

Να γίνουμε άνθρωποι που σέβονται.

Που ακούν.

Που συνεργάζονται.

Που βοηθούν τον συμμαθητή και τη συμμαθήτριά τους.

Που δεν αδιαφορούν για τον άλλον.

Γιατί η γνώση μάς δίνει δύναμη, αλλά η παιδεία μάς δίνει ανθρωπιά.

Και να ξέρετε ότι σε αυτή τη διαδρομή δεν είστε μόνοι.

Εμείς, οι εκπαιδευτικοί, θα είμαστε εδώ. Όχι μόνο για να διδάξουμε ένα μάθημα, αλλά και για να ακούσουμε, να ενθαρρύνουμε, να στηρίξουμε. Για να σας βοηθήσουμε όταν δυσκολεύεστε και να χαρούμε μαζί σας όταν κατακτάτε έναν στόχο.

Γιατί εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο εκείνος που μεταδίδει γνώσεις. Είναι και εκείνος που μπορεί, με μια κουβέντα, μια παρότρυνση ή ένα χαμόγελο, να κάνει έναν νέο άνθρωπο να πιστέψει περισσότερο στον εαυτό του.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το έργο μας είναι μεγάλο και η ευθύνη μας ακόμη μεγαλύτερη. Κάθε μέρα έχουμε μπροστά μας παιδιά που περιμένουν από εμάς όχι μόνο γνώσεις, αλλά και ασφάλεια, δικαιοσύνη, σεβασμό και έμπνευση.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε ένα σχολείο όπου κάθε παιδί θα αισθάνεται ότι ανήκει, ότι ακούγεται και ότι αξίζει.

Ένα σχολείο που δεν θα φοβάται τη διαφορετικότητα, αλλά θα τη θεωρεί δύναμη.

Ένα σχολείο που θα δίνει χώρο στο όνειρο, στην απορία, στη δημιουργικότητα και στην προσπάθεια.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Γνωρίζουμε ότι πίσω από κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια υπάρχει μια οικογένεια που ελπίζει, αγωνιά, στηρίζει, ενθαρρύνει, και ονειρεύεται.

Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου είναι πολύτιμη. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε πάντα σε όλα, αρκεί όμως να έχουμε έναν κοινό προορισμό: το καλό των παιδιών μας.

Όταν σχολείο και οικογένεια επικοινωνούν, συνεργάζονται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, τα παιδιά αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορούν να προχωρήσουν με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Δήμους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, για τη διαρκή προσπάθεια και τη συμβολή τους στη συντήρηση, τη βελτίωση και την ασφάλεια των σχολικών μας κτιρίων.

Το σχολείο δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι το σπίτι της σχολικής κοινότητας. Είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μας περνούν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους, μαθαίνουν, δημιουργούν φιλίες, ονειρεύονται και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους.

Γι’ αυτό η φροντίδα των σχολικών χώρων αποτελεί έμπρακτη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας.

Και σήμερα, που κάνουμε μια νέα αρχή, ας κρατήσουμε όλοι μέσα μας ένα απλό μήνυμα:

Κανένα όνειρο δεν είναι μικρό. Κανένας στόχος δεν αξίζει λιγότερη προσπάθεια. Κανένα παιδί δεν πρέπει να πάψει να πιστεύει στις δυνατότητές του. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του στο σχολείο.

Ας κάνουμε, λοιπόν, τη φετινή χρονιά μια χρονιά γνώσης, δημιουργίας και προόδου, αλλά κυρίως μια χρονιά ανθρωπιάς, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.

Με πίστη στις δυνάμεις των παιδιών μας, με εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας και με τη στήριξη των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που δεν προετοιμάζει τους μαθητές μόνο για το αύριο, αλλά τους βοηθά να κάνουν το σήμερα λίγο καλύτερο.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και μια όμορφη, δημιουργική σχολική χρονιά.

Στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, εύχομαι να τολμήσουν να ονειρευτούν.

Στους εκπαιδευτικούς μας, να συνεχίσουν να εμπνέουν.

Στους γονείς, να συνεχίσουν να στηρίζουν.

Και σε όλους μας, να θυμόμαστε ότι η παιδεία είναι μια κοινή μας υπόθεση, κοινή μας ευθύνη και ένα κοινό μας όνειρο.

Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά 2026-2027!

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

Αθανάσιος Κατσαγκόλης