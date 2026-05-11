Με τον νέο Περιφερειακό Διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Κρήτης, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.,Γιάννη Ορφανό, συναντήθηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με τις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πολιτικής προστασίας, θαλάσσιας ασφάλειας, διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών υποδομών και των παράκτιων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου – Πλωτάρχης Λ.Σ., Κωνσταντίνος Παττακός, ο Υποπλοίαρχος Λ.Χ. – Τομεάρχης Ανάκρισης και Ασφάλειας Επιτελείου, Στέφανος Καρδάμης καθώς και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου,Μιχάλης Κλώντζας.

Ο νέος Περιφερειακός Διοικητής του Λιμενικού Σώματος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης και στη σημασία της διατήρησης στενής συνεργασίας με τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τις τοπικές αρχές, προς όφελος της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας και του Λιμενικού Σώματος για την ενίσχυση της ασφάλειας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της αναπτυξιακής προοπτικής της Κρήτης