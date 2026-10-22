Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, ομάδα εκπαιδευομένων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Αγίου Νικολάου, συνοδευόμενοι/ες από τον υποδιευθυντή του σχολείου, κ. Δημήτρη Αργυράκη, εκπαιδευτές και τη σύμβουλο ψυχολόγο, παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις βιωματικές δράσεις του Παγκρήτιου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας 2026, που πραγματοποιήθηκαν στη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με τη στήριξη των Δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής υγείας.

Μέσα από τις βιωματικές δράσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες προσέγγισαν την ψυχική υγεία ως αναπόσπαστο μέρος της ποιότητας ζωής, να συνειδητοποιήσουν την αξία της έκφρασης, της επικοινωνίας και της αλληλοϋποστήριξης και να προβληματιστούν γύρω από την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή όλων στην κοινωνική ζωή. Η ενεργός παρουσία, η διάθεση για επικοινωνία και η προθυμία να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα ανέδειξαν τη δύναμη της συλλογικής εμπειρίας και της ανθρώπινης επαφής. Η συμμετοχή στις δράσεις αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία σύνδεσης, ενσυναίσθησης και αλληλοκατανόησης, υποδεικνύοντας ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουμε, στηρίζουμε και αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσικοχορευτικά δρώμενα που πλαισίωσαν την εκδήλωση με τη συμμετοχή φορέων του τόπου μας, υπενθυμίζοντας ότι η μέθεξη στην τέχνη συμβάλλει στην ψυχική υγεία.

Για το Σ.Δ.Ε. Αγίου Νικολάου η εμπειρία αυτή συνδέθηκε άμεσα με τον βασικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό, ο οποίος δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά επεκτείνεται στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοεκτίμησης, των διαπροσωπικών – κοινωνικών δεξιοτήτων, της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας και της ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα. Η παρουσία εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών σε μια κοινή δράση ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της συνεργασίας και των σχέσεων εμπιστοσύνης που καλλιεργούνται στο σχολικό περιβάλλον.

Το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας έστειλε ένα ουσιαστικό μήνυμα: η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι υπόθεση όλων μας και προϋποθέτει ενημέρωση, ευαισθησία, αποδοχή και αλληλεγγύη.

Με τη συμμετοχή του το Σ.Δ.Ε. Αγίου Νικολάου επιβεβαίωσε ότι η μάθηση γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική όταν συναντά τη ζωή, τον άνθρωπο και την κοινότητα, καλλιεργώντας μια κοινωνία συμπεριληπτική με περισσότερη κατανόηση, σεβασμό, αποδοχή και ελπίδα.